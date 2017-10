Utah Jazz 2017/18: reconstruir sin Hayward, pero con Ricky Rubio

Pasado - 2016/17. Gran temporada para los de Utah que terminaron quintos en la siempre dura Conferencia Oeste. Los de Quin Snyder consiguieron 51 victorias en temporada regular con un baloncesto de equipo. Bajo la batuta de Gordon Hayward, los Jazz consiguieron cuajar un gran año en el que también destacaron George Hill, Rodney Hood y Rudy Gobert. Una pega, la lesión de Derrick Favors que hace tiempo que ya no es el de antaño. Los de Salt Lake City tuvieron que bailar con los Golden State Warriors en playoffs y se fueron de vacaciones tras recibir un 4-0 en contra en semifinales del Oeste.

Futuro - 2017/18. Verano agitado en Utah. Gordon Hayward salía de los Jazz tras 7 años vistiendo la misma camiseta. George Hill también causa baja y es Ricky Rubio quien firma con los de Quin Snyder. Será el socio ideal de Rudy Gobert, llamado a liderar ahora a la franquicia de Utah. El francés se autodenominó como el mejor poste de la NBA la temporada pasada y este año deberá demostrar que eso son más que palabras vacías. Ricky deberá guiar el barco durante unos años que pintan a reconstrucción y más si compites en el feroz Oeste. Los playoffs suenan muy lejanos pero en la NBA nunca se sabe. La baja de Exum será otro problema con el que lidiar para unos Jazz que tendrán que aprender a vivir sin su estrella.