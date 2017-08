Wade está cerca de salir de Chicago, Porzingis no se mueve del Madison

Con las plantillas prácticamente cerradas en la NBA, quedan pocos asuntos por resolver en el mercado de fichajes. Mientras tanto, algunos equipos hacen refuerzos con el objetivo de alargar sus plantillas.

Sin nuevos rumores sobre las salidas de Carmelo Anthony y Kyrie Irving, las últimas novedades las protagoniza Dwayne Wade. El escolta abandonó el año pasado su equipo de toda la vida, los Miami Heat, para volver a su ciudad, a los Chicago Bulls. Los de Illinois le firmaron un contrato elevadísimo que finaliza esta temporada, en la que cobrará más de 23 millones de dólares.

Tras un año decepcionante, Wade ejerció su opción de jugador para esta temporada, ya que intuía que ningún equipo le iba a ofrecer una cantidad mayor. Sin embargo, el proyecto de los Bulls está en reconstrucción y no se espera que se metan en playoffs. Así, según Nick Friedell de ESPN, jugador y gerencia están buscando un acuerdo para rescindir el contrato que les une. Si el corte se acaba produciendo hay un destino que está en la mente de todos: los Cleveland Cavaliers de su amigo LeBron James, que no han realizado ninguna incorporación de campanillas en todo el verano.

Video of Dwyane Wade Scores 35 Points in Loss to Knicks

Los Knicks siguen siendo fuente de rumores. Según informa Newsday, el ejecutivo Steve Mills ha descartado traspasar a Kristaps Porzingis bajo ninguna circunstancia, de modo que descarta incluirlo en una posible oferta por Kyrie Irving.

Quedan agentes libres interesantes en el mercado. Shabazz Muhammad no ha encontrado equipo después de ser liberado por los Timberwolves. Parecía que había varios equipos interesados en ficharle, pero pasan las semanas y el alero sigue sin equipo. Según Darren Wolfson, Minnesota le ha hecho una oferta por el salario mínimo.

En el apartado de fichajes, ha habido novedades en los últimos días. El pívot Jeff Whitey ha firmado por los Dallas Mavericks, que siguen sin firmar a Nerlens Noel. Otro jugador interior, Jordan Mickey, firma por los Miami Heat. El alero KJ McDaniels ha fichado por los Raptors, mientras que Michael Beasley jugará en los New York Knicks.