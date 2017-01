Pablo Prigioni: "Entrenar es una posibilidad, por supuesto"

El base argentino repasa su trayectoria en una amplia entrevista en Euroleague.net

Pablo Prigioni se sincera en una entrevista concedida a Euroleague.net apenas una semana después de anunciar su retirada del baloncesto profesional. El jugador argentino se adentraba en los motivos que le llevaron a tomar la decisión de dejar el baloncesto a mitad de temporada. “No estaba disfrutando del día a día y no tenía ese deseo necesario para competir”.

Sobre lo especial que ha sido para Prigioni poner fin a su carrera vistiendo la camiseta de Baskonia apuntaba que “es lo mejor. Al final, todo jugador se siente más identificado con cierto club que significa algo especial para él, y el mío es Baskonia. Es donde he jugado mejor y donde me he sentido mejor”.

Prigioni destacaba la competitividad de la Euroleague y apuntaba que “siempre he dicho durante los últimos años, mientras estaba en la NBA, que jugar la Euroliga no tiene nada que envidiar a jugar en la NBA, en cuanto a nivel competitivo y emociones que ofrece”.

El base argentino hacía referencia al hecho de no haber podido ganar ninguna Euroliga. “Es algo que me hubiera encantado conseguir, pero también es cierto que jugar cinco Final Four te da mucho prestigio, ya que la mayoría de veces lo hacíamos con menos presupuesto que otros grandes equipos".

Al ser cuestionado sobre qué significa el Carácter Baskonia, Prigioni destaca que “tiene mucho que ver con no poner excusas, competir e intentar vencer a los mejores equipos sin importar si el rival tiene mayor presupuesto o mayor potencial”.

Prigioni destacaba a los tres bases que más admira, tras su paso por su carrera. “Jasikevicius, Papaloukas y Diamantidis. También añado a Vassilis Spanoulis, aunque no es un base puro, pero creo que fue una referencia para mi en la posición de base. Fue un gran reto para mi competir contra ellos”.

Sobre el futuro, Prigioni no cerraba la puerta a los banquillos: “Entrenar es una posibilidad, por supuesto. Ya veremos como afronto esta situación y si decido ir en esa dirección”

Video of El aplauso eterno del Buesa Arena para Prigioni