Stephon Marbury, el americano más prolífico en China, se va por la puerta de atrás

Stephon Marbury ha puesto hoy fin a la etapa más exitosa de un jugador de Estados Unidos en la liga china de baloncesto, la CBA. O, al menos, de momento. Precisamente ésa ha sido la razón de su partida, que él quiere seguir jugando y su ya ex-equipo no lo entendía así.

A sus 40 años Marbury ha negociado la renovación de su contrato con Shougang Beijing Ducks por una temporada más, que es lo que él quería jugar. Uno de los directivos del club, Xie Haitian, alude a la reconstrucción que quieren en el equipo para justificar el desacuerdo con el jugador estadounidense.

Marbury abrió el camino que ahora recorren muchos de sus compatriotas que no tienen sitio en América o Europa pero sí tienen la calidad para ser estrellas en un equipo. Son 6 temporadas, las últimas de las 21 que ha estado ligado al baloncesto como jugador profesional, las que el de Georgia Tech ha pasado en China. Sin duda, el jugador que más popularidad ha amasado en ese periodo.

Periodo de reflexión

Ahora cabe esperar qué será lo próximo para Stephon Marbury. Él lo tiene claro: "Hemos llegado a un acuerdo para seprar nuestros caminos esta temporada. Ellos me han dado la opción de entrenar al equipo. A mi edad es entendible, pero mi edad no dictamina mi destino. Esto me hace tener más ganas de volver y ayudar a algún otro equipo a ganar el campeonato", asegura el jugador a The Undefeated.

Marbury también tiene sobre la mesa la propuesta de Adam Silver, comisionado de la NBA, para hacer de representante y embajador de la liga norteamericana en los partidos amistosos que Warriors y Timberwolves jugarán en China en la próxima pretemporada.