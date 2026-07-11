El COI abre la puerta a Rusia: así puede cambiar el mapa del baloncesto

El Comité Olímpico Internacional ha dado un paso más y ha levantado de forma provisional la suspensión a Rusia, abriendo así la puerta a su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El veto se activó tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, un conflicto que desencadenó la exclusión de Rusia de buena parte de las competiciones internacionales.

¿Qué supone levantar el veto a Rusia?

El Comité Olímpico Internacional ha levantado de forma provisional la suspensión a Rusia y abre así la puerta a su regreso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras hacer lo propio con los deportistas bielorrusos el pasado 7 de mayo, el COI apuesta ahora por avanzar hacia una normalización de la situación de los atletas rusos.

The IOC Executive Board has provisionally lifted the suspension of the Russian Olympic Committee. Recommendations to International Federations with regard to Russian athletes’ participation are no longer applicable.



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Rusia no competía como país en unos Juegos desde Tokio 2021, pero vuelve a integrarse en el movimiento olímpico pese a que siguen presentes los motivos que provocaron su exclusión: el escándalo de dopaje de Estado destapado tras los Juegos de Sochi 2014 y la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Eso sí, el levantamiento del veto no supone un retorno sin condiciones. El COI mantiene en manos de cada federación internacional y de los organizadores de las competiciones la potestad de decidir si se celebran eventos en territorio ruso, si se invita a representantes del Estado o del Gobierno ruso y si se permite la presencia del himno, la bandera, los símbolos o los colores nacionales del país.

Comunicado del COI

En un comunicado, el Comité Olímpico Internacional explicó que “se ha levantado de forma provisional la suspensión impuesta al Comité Olímpico Ruso (ROC), vigente desde el 12 de octubre de 2023”. Al mismo tiempo, el organismo reiteró su condena a la invasión de Ucrania y su apoyo al pueblo ucraniano, aunque defendió que “la participación de un deportista en competiciones internacionales no debería verse condicionada por la implicación de su gobierno en una guerra o un conflicto”.

El COI precisó además que la decisión llega tras “un análisis exhaustivo” realizado por su Comisión de Asuntos Jurídicos, que concluyó que el ROC ya no integra entre sus miembros a organizaciones deportivas regionales ubicadas en territorios bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Nacional de Ucrania. Según añadió el organismo, el propio comité ruso ha confirmado que no desarrolla actividad alguna en esos territorios y que tampoco lo hará en el futuro.

Por último, el COI advirtió de que su Comisión Ejecutiva “seguirá vigilando de cerca” cualquier movimiento del ROC en esas zonas y se reserva la posibilidad de adoptar nuevas medidas si la situación lo requiere.

¿Qué sucederá con el baloncesto?

Solo una gran federación internacional ha expresado de forma pública su rechazo a readmitir a Rusia al margen del criterio del COI: la de atletismo, una de las más influyentes del movimiento olímpico. El pasado fin de semana, el consejo de World Athletics volvió a abordar la cuestión y optó por mantener intacto el veto.

“El Consejo reafirmó la decisión adoptada en marzo de 2022, revisada posteriormente en 2023 y 2025 y debatida de nuevo en marzo de 2026, de excluir a los deportistas, directivos y personal de apoyo rusos y bielorrusos de las competiciones internacionales”, señaló el organismo.

A pesar del indulto del COI, la FIBA mantiene la prohibición sobre las selecciones y clubes rusos en torneos internacionales. Aunque el panorama futuro es incierto, un eventual regreso de Rusia obligará a la Euroliga a decidir si abre de nuevo las puertas a clubes históricos como el CSKA de Moscú, el Zenit de San Petersburgo y el UNICS Kazán, así como al UMMC Ekaterimburgo en la Euroliga Femenina.

El posible regreso de proyectos como el CSKA, Zenit o UNICS Kazan obligaría a redibujar el mapa del baloncesto europeo. Su vuelta podría tener un impacto directo en la configuración de la Euroliga, abriendo el debate sobre qué equipos mantendrían su sitio y cuáles podrían verse desplazados, además de alterar también el panorama de competiciones como la EuroCup o la Basketball Champions League en las próximas temporadas. A día de hoy, la única certeza es que los equipos rusos no participarán en la temporada 2026-27, aunque el levantamiento provisional del veto sí deja abierta la puerta a un posible retorno a partir del curso 2027-28.