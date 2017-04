Baskonia sigue en los puestos de cabeza a pesar de un aguerrido Betis (79-75)

LA HUIDA DEL ACIERTO. Sí, porque, aunque el partido comenzó de manera centelleante (con un mate de Chase Budinger, seguido rápidamente por otra de una canasta de Kane), la verdad es que los fallos se hicieron los dueños del mismo. Al principio, con un marcador que reflejaba un 8-13 en prácticamente siete minutos jugados (aunque a partir de aquí Betis estuvo menos tosco y logró sacar 19 en el primer cuarto), y, tras el primer tiempo muerto, solo 4 puntos más para Baskonia, que se quedaba en 12, con Budinger anotando la mitad. Los visitantes, que aprovechaban mejor los errores y estaban algo más cómodos (pero no mucho más), se hacían con las primeras diferencias, yendo el segundo cuarto por la misma línea: a los 7 minutos jugados, un flojísimo 23-30. Pero con Nachbar y Stojanovski por un lado, y Laprovittola sacando faltas por otro, la cosa no era demasiado lamentable y se acababa con un 30-35 al descanso. No obstante, los porcentajes de tres eran terribles: 12% para los visitantes, pero solamente un 9% para los vascos.

Budinger entra a canasta (acb.com)