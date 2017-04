Reyes y Llull, obligados a un extra de esfuerzo para poder tumbar a Fuenlabrada (99-101)

Minutos decisivos y acciones puntuales. El encuentro llegaba a los últimos 10 minutos con un marcador de 80-80 que reflejaba con bastante fidelidad lo que estaba siendo el encuentro: muchos puntos y un resultado que no se decantaba por ninguno de los dos signos. El ritmo apuntaba a un marcador casi más cercano a los 110 puntos que a superar a duras penas la barrera de los 100, como terminó pasando. Y esto fue, en parte, a que el arranque del período pareció darle de repente a ambos conjuntos consciencia de que el partido ya llegaba a su fin y que, al final, ese festival de baloncesto ofensivo solo tendría un ganador y tendrían que disputárselo ya. Ese vértigo, evidentemente, pareció caer con más peso sobre los hombros de los locales, que apenas consiguieron anotar 4 puntos en los primeros 5 minutos, lo que le dio la oportunidad a conjunto blanco a, sin estar mucho más acertado, tomar la delantera en el marcador como ya hacía muchos minutos que no conseguía. Los de Laso llegaron a coger un colchón no superior a los 5 puntos, pero la dirección de Cuspinera, que contemporizó y jugó durante todo el partido con los tiempus muertos, alguna que otra decisión arbitral y una grada que terminó de encenderse muchas veces en consecuencia de ello mismo, volvió a darles a los locales alas y puntos en posesiones clave, sobre todo en manos de Hettsheimeir. Y claro, al final el partido tuvo que resolverse en dos o tres acciones puntuales: primero, un triple de Paunic desde la esquina que no entraba; después, con un par de acciones en la pintura en las que el Madrid no perdonó, con Ayón y Reyes; y por último, con un lanzamiento de tres muy forzado de Paunic en el que el equipo local pidió falta pero que el trío arbitral no consideró como tal.