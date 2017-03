Herbalife Gran Canaria le hace un siete al Real Betis Energía Plus (70-89)

Luis Casimiro: “Hemos arrancado bien, con buen manejo del tempo del partido. Hemos jugado un muy buen segundo cuarto, con las rotaciones, evitando faltas y errores que sí cometimos en el primero. En el tercer cuarto hemos tenido que reaccionar porque el Betis se nos había metido a 9 puntos. Creo que no hemos salido con la misma intensidad y a raíz de ahí, a través del trabajo defensivo, hemos anotado fácil para tener un partido cómodo en el último cuarto”.

¿Ha jugado el equipo con el freno de mano echado?: “Desde dentro no tengo esa sensación. Hemos tenido una buena puesta en escena, jugando con buen ritmo e inteligentes en ataque. En ningún momento hemos bajado. Tenemos una buena profundidad de banquillo. De hecho, cuando se ponen a 9 puntos el equipo ha tenido que hacer otro extra, a volver a la intensidad y energía con la que habíamos roto el partido. Y cuando lo hemos hecho han vuelto las diferencias del primer tiempo. No hemos jugado al tran tran, porque sería muy difícil ganar”.

Bálsamo tras la eliminación europea: “Sobre todo tuvimos este alivio al día y medio de haber sido eliminados cuando jugamos con Obradoiro. Después del varapalo jugar tan pronto, con gran mentalidad, sentimos el alivio. Para este partido hemos tenido un semana, no hemos jugado y nos ha venido bien porque veníamos de muchas semanas en las que mínimo jugábamos cuatro encuentros, con muchos viajes. La semana pasada de hecho tuvimos dos noches sin dormir después de jugar con el Real Madrid y en Jerusalén, y el equipo hizo un gran esfuerzo en el choque del pasado domingo. Esta semana nos ha venido bien para prepararlo, hemos tenido más tiempo. Ahora tenemos semanas más largas, mucha más preparación durante la semana y concentrarnos, ahora sí, porque no nos queda otra, en la Liga Endesa. Nos va a permitir llegar a este último tercio bastante bien”.

¿Qué perspectivas tienes de la situación del Betis tras haberla vivido aquí?: “No sé la situación ni lo que pasa aquí, así que cualquier análisis u opinión sería gratuita. Lo que sí quiero decir es que deseo lo mejor a este club, porque me sentí muy bien trabajando, fui muy feliz en este club y en la ciudad, con toda la gente que me rodeaba de trabajo. Lo único que puedo desear es lo mejor, pero lo mejor desde el corazón. Ojalá que salga adelante, porque lo digo de corazón. Las dificultades se superan cuando menos oportunidades pareces tener. De corazón, que sea así”.

Zan Tabak: “El partido está marcado por el segundo cuarto, donde nuestra mala ejecución ofensiva da lugar a pérdidas y permite que ellos anoten. También tiros de alto porcentaje que no tomamos o que tomamos y no metemos. El equipo en la segunda parte ha reaccionado y se ha intentado meter en el partido, pero no es suficiente. El segundo cuarto nos ha condenado”.

Debut de Kane y Marelja: “Teniendo en cuenta que llevan una semana, que tienen que adaptarse, lo han hecho mejor de lo que se podía esperar. Seguramente tienen que jugar mejor y el resto de compañeros adaptarse a ellos”.

Buenos números de Kane: “La verdad es que no puedo mirarlo numéricamente porque hemos perdido el partido. Hay que ver más de los números porque hay cosas de antes del partido que no se han hecho”.

Inconsistencia y mal inicio: “Si os acordáis ya estuvimos en el punto de que no hacíamos buenos inicios. Lo he intentado corregir cambiando el quinteto para estar más en el principio del partido, pero cuando llegan cambios se resienten en algunos partidos más que otros. Es muy difícil balancear con equipos que no tienen diez jugadores de la misma calidad contra otros que no bajan su nivel entre quién entre, como es el caso de Gran Canaria. Necesitamos hacerlo mejor que cuando entra la gente de segunda unidad. Estamos intentando mezclar y manejar mejor al rival, atacar al mejor. Igual que al final del primer cuarto hemos ejecutado mejor en ataque, con pick & roll, luego perdemos tres o cuatro balones y son canastas fáciles en otro lado”.

La afición ha cantado para que se vaya: “Ya me preguntasteis una vez y os digo la misma respuesta. La gente que paga una entrada tiene derecho a opinar. Sé que siete derrotas son dolorosas y lo siento por la afición. El día que piense que no tengo la solución, me iré. Pero mientras crea que hay esperanza y solución, y creo que podemos hacer cosas, estaré aquí”.

¿Está muy lejos el equipo de ser capaz de ganar?: “Me parece igual que hace tres partidos, contra Estudiantes, aunque veníamos de perder dos partidos por grandes diferencias. Creo que es una cuestión mental, de confiar, de no hundirse en los momentos difíciles más que otra cosa. Creo que ahora mismo ése es el problema”.

¿Aumenta el problema mental?: “No me parece que el problema aumente porque si estuviéramos débil mentalmente no volveríamos al partido. Eso sería un problema más grave. Hemos jugado contra un equipo muy bueno, que te castiga mejor que otros”.

Arbitraje: “No tengo nada que decir de los árbitros. No va a cambiar nada, no puedo hacer nada. Alguien del club, que se preocupa de estas cosas, puede hablar con el responsable del arbitraje. Pero yo no puedo hacer nada. Te he dado mi respuesta, si quieres otra respuesta dime qué debo decir. Quejarme públicamente del arbitraje sólo va en mi contra y de mi equipo”.

Dirección de juego: “Kane va ayudar, pero no es un problema que se pueda solucionar con él. Se debe arreglar con trabajo del equipo. Y a veces lo hacemos bien, con un pase extra. Pero para que sea una asistencia no sólo tienes que dar bien el pase, sino también meter la canasta. Es cierto y es verdad que no siempre ejecutamos bien en ataque, y es importante pasar el balón, lo más importante que se puede hacer en ataque, pero también es cierto que hemos ganado partidos importantes sin este concepto de juego”.

Cambios tras recortar la distancia: “A Mahalbasic lo tengo que cambiar a menudo por cuestiones físicas. Cuando entra en cansancio comienza cometer faltas, fallos en el juego. No lo quito nunca por mal rendimiento. No ha sido una decisión conectada al rendimiento”.

“Le va a costar por la posición y porque el partido tenía un rival que en su emparejamiento no era favorable a él”.