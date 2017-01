Iberostar Tenerife impone la quinta en la tercera del Real Betis Energía Plus (76-82)

LOS INTERIORES TINERFEÑOS: Hay estuvo el mayor desnivel entre ambas escuadras. Iberostar Tenerife hizo lo que quiso en la pintura local, en la que armó una auténtica escabechina de puntos con Bogris y Fran Vázquez (histórico en rebotes al superar los 2500 con los 5 de hoy), además de un Doornekamp muy incisivo. El inicio de partido de Rasid Mahalbasic fue poco productivo, y el austríaco-esloveno no comenzó a aportar hasta bien entrado el segundo cuarto. Fue cuando el Real Betis Energía Plus apretó más un marcador que se había disparado en ese segundo acto alcanzando diferencias por encima de la decena. Doornekamp , que sumó 11 rebotes además de sus 17 puntos, se fue hasta los 28 de valoración.

(CASI) SIEMPRE POR DELANTE: El resultado es engañoso. Al 76-82 hay que aportar la distancia en valoración (65 vs. 106) y el dominio del choque desde el 4-0 inicial de los verdiblancos. Lo intentó el Real Betis Energía Plus , pero siempre se encontró una respuesta desde el perímetro, frecuentemente por parte de Devin White y Rodrigo San Miguel , impecables en rebajar las esperanzas de remontada sevillana. Los bases de la escuadra tinerfeña llevaron el tempo del partido, anotaron y asistieron en el momento oportuno y se impusieron a Kenny Chery y Niko Radicevic , lejos, muy lejos de sus pares.

EL DÉFICIT DE LAS ASISTENCIAS: Iberostar Tenerife fue de los que más aprovechó lo mucho que le cuesta atacar colectivamente al Real Betis Energía Plus . Y eso que el listón estaba difícil. Más del doble de asistencias sacaron los de Vidorreta que su rival. Sólo Devin White (6) asistió lo mismo que el Real Betis Energía Plus (7). Último en el apartado estadístico de la ACB, los verdiblancos tienen un lastre en todos los partidos con un déficit que se acerca a la mitad de pases a canasta que la escuadra que tiene enfrente. Sin ir más lejos, Chery , en 28 minutos en cancha, acabó con una asistencia.

STOJANOVSKI, LÍDER OFENSIVO: No se dejó ir en el marcador el equipo de Zan Tabak sobre todo por el acierto de Stojanovski (4/5 en triples) y la capacidad de anotar cuando Tenerife parecía imparable. No fue el único inspirado en los de San Pablo ya que Nachbar, con 15 puntos, y Kenny Chery, con 12, también estuvieron a buen nivel ofensivo. Pero ninguno de ellos lo concilió con la regularidad del macedonio. Marc García también aportó 7 puntos en 10 minutos demostrando su frescura y facilidad ofensiva, pero quedó patente que Tabak no confía en el jugador del Barcelona.