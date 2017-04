Unicaja celebra un día de fiesta a costa de MoraBanc Andorra (93-69)

Rueda de prensa

Joan Peñarroya: Primero, felicitar a Unicaja por su victoria de hoy y sobre todo por su título de Eurocup. Sabíamos de las armas fuertes de Unicaja, probablemente el equipo más fuerte en el rebote ofensivo de la competición. Hoy no hemos podido pararlo. El rebote ofensivo ha sido una sangría para nosotros y en las situaciones de 1vs1 han sacado ventaja. No hemos aguantado el nivel de exigencia física que nos ha impuesto el rival y de ahí que su triunfo sea justo. Lo hemos intentado con una zona, pero el talento individual de algún jugador de Unicaja ha sido clave. Estamos jodidos porque no hemos jugado bien y no hemos hecho el partido que queríamos.

Joan Plaza: Nos daba mucho miedo esta partido, al igual que el de Santiago, porque la falta de respeto a veces hace que empieces 0-10. Por suerte no ha sido así, pero la falta de defensa del primer cuarto ha sido terrible. Teníamos que haberlos sujetado mejor, pero no creo que haya sido por pasividad o indolencia, sino porque son muy buenos y tienen talento. Luego, cerrando líneas defensivas hemos sido capaces de jugar con orden. El hecho de dar 25 asistencias, los rebotes claves, y los intangibles han hecho que nos estemos convirtiendo en un equipo mejor cada día. Hemos cargado bien el rebote, siendo ordenados atrás y hemos merecido la victoria. Contentos por seguir arriba. Alberto Díaz no ha jugado más por decisión técnica. Cuando la gente pedía que jugara más Waczynski a principios de la temporada en lugar de Dani Díez, yo sabía que Dani necesitaba tener minutos, y no nos hubiera dado los partidos que nos está dando si no hubiera sido por ello. Hay que ir recuperando a todos los jugadores, y hoy Oliver ha sido el que ha dado más asistencias por minutos jugados. Hay que intentar que los jugadores lleguen en el mejor momento posible. A veces yo me llevo una gran silbada por ello, pero las cosas que hago lo hago el 99% de las ocasiones por un motivo. Nemanja Nedovic se ha dado un golpe fuerte en la espalda y está dolorido, pero hasta que no se levante mañana por la mañana y veamos cómo está, no lo podremos saber. Mis jugadores van a tope, pero no me gusta que digan que hacemos un juego físico o que mis jugadores hacen un juego físico. Lo que somos es proactivos, anticipándonos muchas veces en defensa, y me gusta que defiendan bien. Pero somos de los equipos que menos faltas hacen. El objetivo ahora es quedar lo más arriba posible. Queremos quedar entre los cuatro primeros. Hemos puesto a cuatro partidos y basketaverage al que va octavo. Pero hay que ser muy sólidos en casa y tenemos un rival el miércoles (Iberostar Tenerife) muy duro. Hay que lograr que vengan los diez mil el miércoles. Las primeras cuatro plazas las jugaremos en Vitoria y Barcelona, pero para ello hay que ser sólidos en casa.