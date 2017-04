Álex Abrines hace balance de su primera temporada en la NBA

El mallorquín Álex Abrines ha terminado su primera temporada en la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA. Lo ha hecho tras perder en la primera ronda de los Playoffs 2017 frente a Houston Rockets. Abrines admite en una entrevista a EFE que en esta campaña ha ido "de menos a más", una temporada histórica que le toca de cerca por jugar al lado de Russell Westbrook.

En estos Thunder en reconstrucción tras la salida de Kevin Durant, Abrines ha promediado 6 puntos por partido en un rol de tirador exterior jugando como suplente. De hecho, Abrines batió el récord de la franquicia de triples encestados por un novato en una sola temporada (fase regular) cuando superó los 93 de James Harden, precisamente el rival que les ha eliminado en playoffs.

Lo que viene ahora es un pequeño descanso antes de volver a la acción: "He jugado bastante y ahora tenemos un verano más largo para poder trabajar y llegar más fuerte el año que viene. Después de descansar vendré a Estados Unidos, no sé si a Oklahoma o a otra parte, a trabajar un poco".

"Al principio, como era normal, me costó un poco más entrar pero, cuando ya ves lo que hay y la intensidad con la que se juega, te contagias. He intentado hacerlo lo mejor que he podido", afirma el jugador de 23 años.

A la hora de hacer pronóstico se va hacia los favoritos: "El que ha ganado más rápido es Golden State, pero puede pasar cualquier cosa. Cleveland también está muy fuerte en el Este, pero cualquiera puede dar la sorpresa", asegura.

Y al EuroBasket

Abrines también ha aprovechado para declararse elegible por el seleccionador Sergio Scariolo para el Campeonato de Europa de este próximo verano. "Si todas las circunstancias me lo permiten y las lesiones me respetan, intentaré estar con ellos", dice. "Mi primera opción es la de estar, es un equipo con el que quiero estar. Este año tenemos Europeo y me encantaría jugar con ellos otra vez".