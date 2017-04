Portland acaricia los Playoffs; Bulls y Pacers no fallan

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

LA CRÓNICA

PORTLAND TRAIL BLAZERS 105 - 98 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Los Wolves perdieron un partido que tenían ganado. Dominaron en el marcador durante los tres primeros cuartos con ventajas de hasta 15 puntos, hasta que apareció la manita de Allen Crabbe que con 4 triples en 2 minutos puso a los suyos de nuevo en el partido. El Moda Center activó el modo de Playoffs y los de Minnesota colapsaron en el último cuarto anotando solo 11 puntos. Además de Crabbe (25 puntos con 8 triples), Lillard (fallón en el tiro) rozó el triple-doble con 22 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Por parte visitante destacaron los de siempre: Wiggins (36p), Towns (24p y 16r) y Ricky (19p, 7r y 5a). Con esta victoria, los Blazers consiguen un partido y medio de margen contra los Nuggets en la lucha por la octava plaza.

INDIANA PACERS 104 - 89 MILWAUKEE BUCKS

También cumplieron los Pacers. Victoria de mérito en casa para agarrarse a esa octava plaza contra unos Bucks que caen al sexto puesto de la Conferencia. Giannis (25p, 7r y 6a) empezó con fuerza para que Milwaukee consiguiera pequeñas ventajas en el marcador, pero los Pacers se pusieron rápidamente el mono de trabajo. De la mano de Paul George (23p y 10r) los locales le dieron la vuelta al marcador en el segundo cuarto y mantuvieron ventajas de 10 puntos durante todo el partido. El retorno de Lance Stephenson es una grandísima noticia. Les aporta intensidad, un punto de locura y parciales como los de ayer: +14 con él en pista.

PHILADELPHIA 76ERS 90 - 102 CHICAGO BULLS

Otros que tampoco fallaron, aunque en su caso lo tenían algo más fácil que los dos equipos anteriores. Los Bulls visitaban Philadelphia con la obligación de ganar para seguir manteniéndose en puestos de Playoffs. Un buen primer cuarto les bastó para conseguir un +10 (17-27) y apuntarse la victoria. Triple-doble de Jimmy Butler (19p, 10r y 10a) y partidazo nuevamente de Nikola Mirotic (22p con 6/8 en triples y 8r). En Philadelphia Saric se quedó solo con 9 puntos y destacaron nombres como Timothe Luwawu (18p), Justin Anderson (17p) o Richaun Holmes (10p y 10r). Sergio Rodríguez no jugó.

ATLANTA HAWKS 123 - 116 BOSTON CELTICS

Segunda derrota consecutiva de Boston tras el atropello de los Cavs de hace dos noches. Los Hawks, ya con Paul Millsap recuperado, son otro equipo. Aunque salió desde el banquillo Millsap se fue hasta los 26 puntos y 12 rebotes. Pero no estuvo solo, los titulares también aportaron. Taurean Prince (20p y 7r), Tim Hardaway Jr (23p) y Schröder (18p) fueron demasiado para unos Celtics que parece que no están viviendo su mejor momento de la temporada. Isaiah Thomas (35p) se salió y tuvo escuderos de lujo como Crowder (24p), Bradley (17p) o el partidazo de Smart (18p, 7a y 6 robos). Problemas defensivos y flojísimo partido de al Horford (4p) permitieron la victoria de Atlanta.

Y ADEMÁS...

Los Wizards ganaron en el Madison (103-106) sufriendo más de lo esperado. Buen partido, como viene siendo habitual, de sus dos exteriores. Wall (24p y 8a) y Beal (25p). Willy fue titular (13p y 8r).

Los Magic cortan la buena racha de los Nets (115-107). Partido de la zona baja de la Conferencia Este sin mucha historia. Payton (22p y 11a) y Lin (32p) los más destacados.

EL MVP: PAUL MILLSAP (ATLANTA HAWKS)

Su retorno es un soplo de aire fresco para un equipo que estaba cuesta abajo y sin frenos. 26 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias ante Boston para conseguir la victoria confirman que si está Paul, Atlanta puede dar guerra.