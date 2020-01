Kobe Bryant (1978-2020) ha pasado a la historia por dos fenómenos que pronuncian ese efecto: haber sido una de los mejores deportistas de todos los tiempos y por haber tenido un final personal fatídico y precipitado. Perdonen el inciso, pero confieso, se me está haciendo muy extraño escribir estas líneas. Aún no me lo creo. Vamos, adelante. En ellas no encontrarán una descripción de su casi interminable abanico de recursos ofensivos y ni que consiguiera hacernos dudar, por primera vez, si había un nuevo jugador en el planeta igual o mejor que Michael Jordan.

Casualmente, hace unas semanas, por primera vez, me dio por echarle un vistazo a una interesante charla que anda por las redes de Ettore Messina. Duraba más de una hora pero no pude casi dejar de pestañear. Entre otros momentos, hubo uno que se me había quedado en la cabeza. “Sobre esto, debo escribir algo. Ya encontraré el día” me dije. Sabía que ese día llegaría, lo que no sabía es que fuera a ser en un momento tan, el fallecimiento de Kobe Bryant a sus 41 años, junto a su hija Gianna de 13, en un accidente de aereo en helicóptero. Como recordarán él ya utilizaba ese medio de transporte para ir a los entrenamientos de los Lakers.

-”Has entrenado a jugadores como Pau Gasol, como Kobe Bryant o Manu Ginóbili que son referentes tanto dentro como fuera de la cancha. Para ti ¿Cómo es un buen líder? ¿Podrías compartir con nosotros una buena situación de liderazgo o un ejemplo concreto?”- Pregunta para Messina de un joven asistente a la charla.

-”¡Uuuh! En primer lugar creo que todos esos grandes campeones tienen una manera distinta de utilizar su liderazgo. Hay, por ejemplo, jugadores que lideran, yo digo… es un poco fuerte, lideran por miedo. En el sentido, que suelen subir muchísimo la presión que ponen en los compañeros de equipo. Porque está muy claro que con palabras, con lo que hacen en el pista, al ser muy buenos, presionan para que ellos jueguen (sus compañeros) al límite de sus habilidades. Y no tienen piedad. Si alguien juega mal le dice ‘¿Qué haces? ¡Esto no vale!’ Empujando, empujando (explica el técnico italiano agitando el puño). Entonces hay momentos en los que algún jugador, algún compañero, juega con miedo. Juega con más miedo a fallar de cara a este jugador que no de cara al entrenador. Ahora podemos debatir durante horas si el miedo es una manera correcta o no para empujar a la gente para llegar a su nivel máximo. Yo no creo esto. Esto puede pasar, en mi opinión personal, en un pequeño (periodo) de tiempo. No para una temporada entera porque a la gente se le va la cabeza. Hay un burn out (los quemas), la gente no tiene más energía. Pero muchos jugadores hacen esto. Tim Duncan, alrevés, es todo lo contrario. Tim Duncan era un jugador que hablaba muy poco y con una mirada ponía a todos en su sitio pero siempre con una actitud positiva [...] una manera de liderar más incluyendo a la gente más que dividiendo. Tienen valores los dos (ejemplos de liderazgo de jugadores) y es posible que con un grupo determinado de personas es mejor presionar (Ettore golpea con el puño la palma de su mano) y con otro grupo de personas es mejor bajar la tensión y bajar las expectativas. Tercero, hay un ejemplo que puede ser Manu Ginóbili que no sólo lidera con el ejemplo sino (también) con el entusiasmo. En el sentido que él tiene una actitud positiva a pesar de todo lo que pasa. Incluso cuando él se enfadaba con él mismo por un error o también, cuando él se enfadaba con un compañero, no es perfecto, porque él también algunas veces se enfadaba con un compañero, pero siempre con una increíble actitud positiva. Porque siempre acaba su enfado con ‘No pasa nada, vamos, ahora lo vamos a hacer bien’ (Ettore choca sus manos). Ahora lo vamos a hacer bien es un mensaje muy sencillo pero ya te pasa el mensaje de ‘será mejor que ahora’ no ‘vamos a ver qué pasa’”.

Les comento mi interpretación. A Ettore, el asistente le pregunta por liderazgo a través de tres estrellas del baloncesto: Pau, Kobe y Manu. Ettore empieza por una descripción de líder que presiona por miedo, por omnipresencia en la pista y, como sabemos, aunque el de Catania no lo diga, ese no es el perfil de Pau, es el de Kobe Bryant. En contraposición obvia a Pau, entiendo que no porque no sepa liderar, sabemos que en la selección española siempre ha sido un gran líder, sino porque encuentra en Tim Duncan al antagónico de Kobe en ese campo. Al añadirlo Messina ejemplifica con otro jugador que no se nombró pero que entrenó y ejercía el liderazgo en la que considera la forma más rentable. Por último, sí que recogía el guante y describía las virtudes de Ginóbili, el cual también contrasta con la descripción inicial. La definición de Ettore sobre, supuestamente, Kobe explicaría los problemas que a éste le dio compartir vestuario con otras superestrellas como Shaquille O’Neal, hasta el punto de tener que renunciar a un binomio que podría haber ganado un anillo tras otro durante años. Pero queridos lectores, no nos pongamos las manos en la cabeza, hasta en eso clonó a Michael Jordan. Si no recuerdo mal, el propio Phil Jackson, cuenta en uno de sus libros que tras un tiempo muerto en el que Jordan exige que no llegue el balón a un compañero suyo, el entonces venido a menos pívot Bill Cartwright al cual habían traspasado de los Knicks por su querido ‘guardaespaldas’ Charles Oakley, Air no tiene problema en humillar a aquel veterano delante de todos sus compañeros y cuerpo técnico. Contaba el bueno de Phill que Cartwright fuera de la pista, con más intimidad, arrinconó y zarandeó a Jordan prometiéndole que le iba a partir el alma si volvía a tratarlo así. Asunto zanjado, respect para siempre a Cartwright. Eran otros tiempos, old school times. El bueno de Phill tuvo a los mejores y con uno y otro tuvo que luchar por el equilibrio grupal y el respeto de su figura tanto en los Bulls de Jordan como en los Lakers de Kobe. Recuerdo en un documental cómo Phill Jackson recibía la cortante y efectiva orden de cambio desde el banquillo por parte de Kobe para saltar a la pista cuando algo no le encajaba.

Kobe era una persona que difería por muy mucho del arquetipo de chico afroamericano que quiere triunfar en un deporte para salir de las calles o para alimentar a su familia. Salto directamente del instituto, donde superó a toda una leyenda como Will Chamberlain en anotación, porque quería ser como Michael Jordan. Creía que podía ser como él, tal incluso mejor. Kobe venía de una familia acomodada y que sabía dónde estaba Europa. Como todos sabemos, su padre Joe Bryant fue un discreto jugador NBA a pesar de haber sido sólo elegido un puesto (nº14) por debajo de Kobe en el Draft de 1975. En el 82, partió a una potente LEGA italiana donde estuvo 7 temporadas, las mismas que en la mejor liga del mundo. Allí se movió en diferentes ciudades de ‘La bota’. La aventura de papá fuera de los Estados Unidos empezó cuando Kobe tenía 6 años y acabó cuando tenía 13. En ese tiempo disfrutó de otra cultura, comida, fútbol, idiomas… los cuales siempre fue manteniendo. ¿Cuántos norteamericanos hablan inglés, italiano y español (los padres de su mujer son mejicanos) con suficiencia?

Entiendo que sus padres intentaron concienciarlo para que fuera a la universidad y estudiara. No había tanta prisa. Que lo mejor era formarse antes de saltar al profesionalismo pero... quién paraba al chico cuando algo se le metía en la cabeza. Allí dio buen ejemplo de que tenía carácter, tenía la cabeza bien amueblada para sobrevivir en un mundo de mucho dinero, competitividad despiadada, egos y mil tentaciones. Seguro que Lebron debió tomar buena nota. En 2016, tras 20 temporadas en la NBA, 20 temporadas en los Lakers, Kobe era el que había tomado nota (de nuevo) de Michael Jordan y se disponía a desplegar su visión empresarial y determinación fuera de las canchas. Siempre apostando y trabajando para ser el caballo ganador en 2018 ganaba un Oscar con la animación sobre su vida 'Dear basketball'.

Kobe llevaba casado con Vanessa Cornejo Ubrieta desde 1999, ella tenía 17 años, y hasta ahora habían conseguido mantener su matrimonio a pesar del incidente de 2003 en el que Kobe fue acusado de agredir sexualmente a una empleada de un hotel donde estaba hospedado. Kobe tenía 4 hijas (como apunté antes, una de ellas falleció en el accidente), la última de tan sólo 7 meses.

Es cierto que Shaq, como superestrella, prefirió seguir su camino por otra parte, aquello era un choque de trenes demasiado de fuerte, trenes muy diferentes.

Ayer, en el informativo de la Televisió de Cataluña intentaron que Pau entrara en directo vía telefónica. Pau no podía hablar.

Diferencias que no vio en un templado y cerebral Pau Gasol, de quien era íntimo amigo y con el que compartía mucho más que el un gran amor por el baloncesto. Competitivos pero sofisticados, creativos e interesados por la cultura, viajes…

DEP Legend.