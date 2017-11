Hello everyone,

All is well here in CSKA Moscow!

La Euroleague ha empezado tan bien para nosotros (7 victorias y 2 derrotas) como nuestra VTB Russian League (7 victorias y 0 derrotas). Creo que esta temporada la Euroleague será mucho más difícil que la pasada. Algunos equipos como Maccabi o Barça han mejorado sus plantillas así que eso es bueno para todos. Será una liga más competitiva. Nosotros hemos firmado varios jugadores nuevos: Will Clyburn, Sergio Rodríguez, Othello Hunter, Leo Westermann... Pienso que esta temporada seremos más atléticos en algunos aspectos. Seremos capaces de correr más y jugar mejor en defensa. También seremos un equipo más reboteador que hace un año.

Como sabréis muy bien en España, uno de los fichajes ha sido Sergio Rodríguez. Es la primera vez que el CSKA ficha a un jugador español. Creo que nos puede ayudar mucho, por supuesto. Aquí todos esperamos grandes cosas sobre él porque, claro, Teodosic se fue a la NBA. Ambos tienen cosas similares. Efectivamente, ambos pueden anotar y hacer muchas otras cosas en la cancha además de asistir a sus compañeros. Anotar de tres puntos, hacer jugadas espectaculares… Pero para mí, Sergio se comunica más con sus compañeros y esto ayuda mucho a que cualquier jugador se sienta cómodo con él. Es una gran persona a quien también le encanta entrenar así que, tengo la esperanza de que el equipo continuará creciendo para alcanzar nuestra meta: estar de nuevo en la Final Four. Hay un camino largo hasta llegar allí. Son muchos partidos pero creo que podremos conseguirlo de nuevo.