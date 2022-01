Somos Carlos Jiménez y Santi Rodríguez, fundadores de Solobasket.com, y escribimos juntos estas líneas invadidos por muchas y buenas emociones. Os queremos comunicar que hasta aquí hemos llegado. Hemos decidido dar un paso a un lado después de 23 años. A partir de ya North Star Network es la propietaria. También hemos decidido declinar la oferta de la empresa en cuestión para administrar la web, no obstante les estamos agradecidos por su interés.

Siguiendo con los agradecimientos, mil gracias a [email protected] [email protected] [email protected] que estuvieron o han estado hasta el final remando con nosotros. Antes, ahora, siempre fueron la clave de nuestro éxito.

No os ocultaremos que han sido semanas difíciles y ambiguas en las que también se nos han saltado algunas lágrimas. Demasiados recuerdos, demasiadas personas como para no mirar atrás con cierta tristeza. Lo que empezó como un sueño al inicio de diciembre de 1998 acabó como una experiencia de vida al final de diciembre de 2021. Una experiencia que ha ocupado justamente la mitad de nuestras vidas. La dejamos con la tranquilidad de haberlo dado todo por ella. Nos sentimos realizados y queridos. Somos unos privilegiados por todo lo vivido. Solobasket siempre fue un proyecto independiente y nos permitió aprender los unos de los otros, también ser nosotros mismos. Felices por no tener ataduras ni miedo a experimentar junto a esos cientos de colaboradores que formaron parte de ella. Deseamos que hayáis disfrutado con el estilo y filosofía editorial que siempre intentamos difundir. Ojalá que, de alguna forma, haya dejado un pequeño legado.

Las redes sociales (Twitter, Youtube, Facebook e Instagram) serán ajenas a la web y seguiremos estando detrás de ellas. Podéis contactarnos y contar con nosotros para cualquier duda.

Gracias de corazón por habernos seguido tantos años, gracias por hacernos sentir que importamos de verdad a través de vuestros halagos pero también vuestras críticas.

Un fuerte abrazo.

Santi y Carlos.