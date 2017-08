Liga: SolobasketEurobasket

Liga privada Solobasket Supermanager del Eurobasket: Apúntate y lucha por el premio!

Ya queda muy poco para que empiece el Europeo y nuestro juego favorito. No hay duda de que los SM de los torneos cortos son totalmente diferentes al de la Liga Endesa. Todo se concentra en 18 días, con cambios de jornadas continuos, equipos eliminados que ya no siguen en el juego aunque sigan compitiendo por el puesto final y un amplio abanico de jugadores para escoger entre multitud de selecciones de las que no solemos tener tantos datos como de los equipos ACB. Además también es un torneo proclive a la aparición de nuevas estrellas o a que los jugadores tengan roles totalmente diferentes a los que tienen en sus clubs.

A nivel SM las primeras sorpresas ya viene a nivel del precio de mercado de los jugadores y nos encontramos sorpresas como que todo un Boban Marjanovic, jugador más valorado de la Euroliga en la temporada 2017/2015 y actualmente jugando en la NBA con Detroit Pistons, tiene el irrisorio precio de 295.174. Como dirían en el mercado "estamos que lo regalamos".

Por todo eso, y al igual que en el de la Copa, no tiene sentido hacer unos consejos al uso y tampoco hay la posibilidad de hacer unos tras cada jornada por falta de tiempo. Por lo que intentaremos ayudaros con unas recomendaciones establecidas por categorías y jugadores puntuales que os puedan ayudar a hacer vuestros equipos de la mejor forma posible antes del inicio del torneo. Luego ya todo estará en vuestras manos, aunque también estaremos a vuestra disposición por Twitter a través del encargado de este apasionante SM Europeo: Xan Ramos.

Comencemos con nuestros consejos. Analizaremos cuales son nuestros jugadores favoritos entre los más caros del juego, comentaremos que jugadores de precio intermedio son los que más nos gustan y aquellas gangas que nos pueden hacer cuadrar nuestro equipo. Ademas casos de jugadores concretos como el primer consejo que damos:

¿QUIÉN PUEDE NO LLEVAR A LUKA DONCIC?

Top más comprados

Realmente no hacía falta poner esto ya que es una obviedad, pero por si alguien tiene alguna duda aquí lo reafirmamos: todos los equipos tienen que llevar a Luka Doncic. El jugador esloveno cuesta 593.939, que es casi el precio medio que podemos gastarnos por jugador: 590.909. Wonder boy ya fue uno de los jugadores más utilizados durante el pasado SM de la Liga Endesa y en su selección aún tiene más importancia. Además sus estadísticas en los partidos amistosos no hacen más que confirmarlo: ha sido el máximo anotador de Eslovenia en 5 de los 8 partidos y ha tenido un pico de valoración de 32 en un partido contra un rival muy duro como Croacia.

Jugadores de más de 1 millón de euros: ¿SÍ o no?

Solo hay cuatro jugadores por encima del millón para la primera jornada y todos son pívots, que es donde nos solemos encontrar más gente que nos valore bien y en este Europeo no será una excepción. Esto nos lleva a hacernos la pregunta de si merece la pena llevar a alguno de ellos: para el Blog del Supermanager de Solobasket la respuestas es un SÍ rotundo.

Estás son nuestras razones:

Picos muy altos : Es cierto que son muy caros y hay jugadores de precio mucho más asequible que pueden salirse, pero como uno de ellos, nuestro Pau Gasol, ya nos ha demostrado en múltiples ocasiones son los que mayores opciones tienen de hacer auténticas barbaridades estadísticas. Los cuatro son jugadores que absorben mucho juego, tienen buenos porcentajes por jugar cerca del aro, suman en puntos, rebotes, tapones y hasta en asistencias.

Subida de broker: Si cumplen las expectativas son los que nos dan una mayor súbida en el presupuesto de nuestros equipos. Es cierto que acertar con un buen pívot de unos 600.000 nos da una subida constante a lo largo de la primera fase, pero la subida de la primera jornada que nos dan los de más de un millón es muy interesante y si van cumpliendo son los que se van a unos precios desorbitados.

Complicado ficharlos después: Cuantas veces nos hemos arrepentido de no haber cogido a Gasol u otros al principio? Cuando nos damos cuenta de que lo queremos, es casi imposible ficharlo por su enorme precio después de haber subido broker.

Por esos motivos, desde el Blog recomendamos llevar al menos uno de esos jugadores por encima del millón, también nos gusta la opción de fichar barato en otras posiciones para llevar dos e,incluso, no nos parece tanta locura el que se vaya a un equipo low cost en todos los puestos para meter tres. Esta última es una opción muy arriesgada pero no descartable a la vista de algunas gangas. El riesgo de que no rindan puede ser compensando con creces y este juego se trata de razonar pero también de apostar.

Ejemplo de equipo con 3 de más de 1 millón

Vamos a ordenar por nuestro orden de preferencia:

Kristaps Porzingis-1.213.456 . Nos gusta muchísimo el letón. En estos dos años en la NBA le hemos visto dominar la estadística y viene con muchas ganas a este Europeo. Aunque Letonia tiene buen equipo, el de los Knicks es la estrella absoluta. En la preparación solo ha dado algunas pinceladas, pero lo que puede hacer, asusta.

Dario Saric-1.149.454. El croata está siendo la estrella absoluta de los partidos amistosos. Le ha sentado muy bien su primera temporada NBA compitiendo por el rookie del año. También el hecho de que Ante Tomic ya no vaya con Croacia le da más galones ante la falta de estrellas en el juego interior. Podría ser nuestro número uno, pero además de creer que el letón puede rendir un punto más, Dario comparte estrellato con Bojan Bogdanovic que gasta muchos tiros. Vamos a hacer un apunte: ponemos a Porzingis de número uno porque es un análisis general, pero para la primera jornada la mejor apuesta puede ser Saric. El letón juega contra Serbia mientras que Croacia es muy favorita ante una Hungría escasa de juego interior.

Pau Gasol-1.325.323 . ¿Nos hemos vuelto locos?¿Como puede no ser Pau nuestro número uno? En nuestros corazones lo es, y no dudamos de que será el jugador más determinante del Europeo, pero esto es el SM. España se presenta este año con los mejores cincos del torneo. Willy ha mejorado mucho y de Marc esperamos que de lo que puede dar a nivel selección. Aunque Pau siga siendo la estrella sin discusión, si los partidos van bien, puede que la selección no necesite de él que haga burradas estadísticas. Claro que después de ver el amistoso contra Lituania nos han entrado dudas. Pero este juego también se trata de eso, de dudar de todo y de todos.

Nikola Vucevic-1.095.232. No apostaríamos por el montenegrino. A pesar de que lleva años con unas estadísticas bestiales en la NBA, con su selección no ha dado un rendimiento tan bueno como el que esperamos de los otros tres. Además tiene a Bojan Dubljevic compitiendo por minutos y protagonismo.

JUGADORES caros que no llegan al millón. ¿Merece la pena gastarse dinero en bases y aleros?

Ahora vamos a analizar a los jugadores que cuestan por encima de la media del juego, tirando hacia arriba, incluyendo los pívots, pero haciendo un aparte en el tema de si merece la pena fichar jugadores de ese presupuesto en la posición de base y de alero.

Comenzaremos por los pívots para completar lo que iniciamos de los jugadores de más de 1 millón.

PÍVOTS: JONAS VALANCIUNAS, TORNIKE SHENGELIA Y MARC GASOL

Lo primero que vemos es que solo hay tres que superen los 700.000 euros , por lo que ya nos damos cuenta de que habrá muchos jugadores aprovechables sobre la media del juego: 590.909, una variación que no sea superior a 100.000 euros no lo hace caro a la hora de hacer nuestros equipos.

El único de realmente presupuesto alto es Jonas Valanciunas , que podría haber entrado dentro de los del millón y es el quinto jugador más caro del juego. Nosotros apostaríamos por el antes que por Vucevic, pero después de los otros tres que superan el millón. El lituano no tiene la competencia en el puesto que tiene el montenegrino, ya ha hecho grandes europeos, con más posibilidades de ir pasando rondas y además es más barato. Parecen todo virtudes como para pensar incluso en priorizarlo sobre los más caros, pero ya le hemos visto alguna desconexión en pasados torneos y no nos convence tanto como gastarnos las pasta. Shermadini (si Pachulia se resiente de sus problemas), Mozgov o incluso Bourussis, si se pone las pilas, son buenos ejemplos de jugadores mucho más baratos que nos pueden dar un rendimiento parecido. A los jugadores de este precio los analizaremos en próximos consejos.

Los otros dos son Tornike Shengelia y Marc Gasol . Los dos nos parecen buenas apuestas, con preferencia por el georgiano. Su precio no descoloca nuestros equipos pero si nos darían una buena subida de dar un rendimiento normal. De hecho Marc Gasol es en este momento el segundo jugador más comprado del juego. En el Blog nos gusta, pero no tanto. A pesar de que tendría condiciones para ser el jugador más fijo de este SM, en la selección hasta ahora no ha sido regular estadísticamente y suele ceder protagonismo a su hermano, a veces puede que más del que se debería, ya que posiblemente sea el mejor cinco puro (aunque ahora hasta juegue de cuatro cuando coincide con Willy) del campeonato. Shengelia también podría ser un fijo ya que cuando está motivado es capaz de grandes picos, y con la selección siempre lo está. Si no tiene problemas físicos (uno de sus defectos) puede ser uno de los mejores.

Resumiendo: Nos gustan los tres, pero solo los llevaríamos si no queremos gastar dinero en los millonarios y apostar por otras posiciones o buscando una plantilla intermedia que lleve uno de 1 millón, uno de estos y también jugadores baratos.

Ejemplo de equipo que apostamos por pívots de menos de 1 millón, dos bases y dos aleros de precio alto

BASES: GORAN DRAGIC, DENNIS SCHRODER Y TOMAS SATORANSKY

Solo nos encontramos tres bases en esta horquilla de precios, aunque es cierto que suele costarnos más gastar la pasta en esta posición donde hay menos gente que nos de picos. Pero precisamente en este caso, estos tres jugadores pueden darnos una gran valoración con regularidad. Si nos hacemos la pregunta de si merece la pena destinar presupuesto a uno de estos tres jugadores, nuestra respuesta es otro rotundo SÍ. Al menos uno de ellos llevaremos en nuestros equipos.

A continuación los ordenamos según nuestras preferencias:

Tomas Satoransky-724.357 . Su capacidad de sumar en todos los aspectos del juego (hasta suele taponar) es el motivo que nos hace decantarnos por el checo. El de Whasington Wizards es el jugador junto a Doncic con más posibilidades de sumar un triple-doble en este torneo. Además este año es la única referencia de su selección y viene dispuesto a darlo todo como declaro a su seleccionador "No pienso irme del parquet hasta que se apaguen las luces". Su precio también es una ventaja al ser el más económico de los tres.

Dennis Schroder-830.156. El jugador de los Hawks de Atlanta se va a salir en este Europeo. Ya tuvo un rendimiento espectacular con el gran Dirk Nowitzki al lado, así que ahora absorberá todo el protagonismo ofensivo de Alemania. El único motivo de que no sea nuestro elegido es que depende más de su acierto en el tiro y un mal día puede penalizarlo, y que Satoransky nos gusta más, simplemente eso.

Goran Dragic-858.271. El esloveno nos genera más dudas. Ya ha empezado a ceder el testigo a Luka Doncic y, de hecho, ha anunciado su retirada de la selección después de este torneo. Pero su calidad y su capacidad de valorar están fuera de toda duda.