Entrevista, Pepu Hernández: "Algunos me ven retirado, pero no descarto volver a entrenar"

Pepu Hernández atiende a SoloBasket y repasa la actualidad en el mundo del baloncesto español: la Selección, el cambio generacional, el conflicto con el calendario de la FIBA, sus proyectos actuales y su situación en un futuro...

Pepu, en la actualidad

SB: ¿Cómo te encuentras en tu faceta de comentarista?

PH: Me divierte mucho comentar los partidos y disfrutar de la Selección cada verano, tanto como espectador como comentarista. Es un privilegio.

SB: ¿Pero es lo que seguirás haciendo a partir de ahora? ¿No volverás a los banquillos?

PH: Hay gente que piensa que estoy retirado del baloncesto y que no voy a volver a entrenar. Yo no lo he descartado. Tiene que ser una situación muy positiva en el aspecto para que vuelva, pero no lo descarto. Posiblemente otros están descartándome porque he dicho que no a otras opciones que me habían ofrecido y lo entiendo perfectamente.

SB: ¿Dónde te podemos encontrar actualmente?

PH: Yo sigo disfrutando con el baloncesto. Lo hago con mi colaboración con la Fundación Estudiantes. También formo a nuevos entrenadores y preparando a jugadores jóvenes. Y estoy en Imantia Deportistas, en él queremos dar formación financiera a todos los deportistas para que cojan las riendas de su futuro cuando ya no jueguen.

Pepu Hernández: "Para mí no hay baloncesto masculino y femenino, hay baloncesto y punto". @ClubEstudiantes, escuela de valores. pic.twitter.com/jhsgMJ8Ku0 — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 20 de septiembre de 2017

Situación de España tras el EuroBasket

SB: ¿Cómo viviste el último partido con la Selección Española de Juan Carlos Navarro, a quien entrenaste?

PH: Las retiradas siempre son tristes. Es el momento de valorar a un jugador extraordinario, a una persona excepcional. Siempre he preferido hablar mucho más de las cuestiones personales que de las deportivas porque siempre he pensado que el deportista no son números, no son récords, no solamente título, sino valores. Creo que Juan Carlos [Navarro] ha dejado un legado extraordinario a nuestro baloncesto y a nuestra selección: por su comportamiento, por su forma de competir, por sus detalles técnicos y tácticos (de otro nivel, difíciles de enseñar a generaciones futuras). Ojalá puedan aparecer en un futuro jugadores como Juan Carlos Navarro por su nivel humano y competitivo.

SB: ¿Era su momento de dejar paso entonces?

PH: Estas despedidas son tristes, pero él sabe que es ley de vida. Espero que esa sangre nueva que venga a continuación mejore -si puede- un gran legado.

SB: Ahora toca disputar las llamadas 'ventanas FIBA' para clasificarse. ¿Cómo ves que puede renovarse la Selección con el conflicto que hay detrás?

PH: Me da la impresión de que estamos forzando la máquina de la sangre nueva. Tendría que ser normal que una selección se renueve, que vayan apareciendo más jugadores. Yo tengo la teoría de que en España se está trabajando muy bien, pero no tanto en cantidad como en calidad. Hay calidad, no siempre igual que la que hemos tenido anteriormente, pero me falta la cantidad. Me gustaría que hubiera muchos más jugadores y que Sergio [Scariolo] tuviera un problema para elegir.

SB: ¿Cómo cambiarías tú esta situación?

PH: Me gustaría que hubiera mucho más empeño en la formación y que hubiera muchas más oportunidades en nuestras ligas, no sólo para quedarse y formarse sino para competir al máximo nivel (no es lo mismo formarse en una liga debilitada que en una potente, los jugadores saldrán más fuertes de estas últimas). Ojalá podamos contar con ese buen número de jugadores en el futuro porque lo vamos a necesitar.

Hernández, hablando con Cabezas y Garbajosa en un partido de España (Fuente: RTVE)

FIBA vs. Euroliga... y los jugadores

SB: ¿Ves difícil la clasificación España para el Mundial 2019?

PH: España tiene una exigencia tremenda en cuanto a la competición. Hemos estado casi dos décadas donde se están jugando las semifinales de las competiciones europeas o muchos años en los que se consigue medalla. Debemos mantener la locomotora a salvo y creo que hay que ponerla a punto. Creo que el baloncesto y no los distintos baloncestos deberían trabajar por el bien común, que es la Selección y sus jugadores.

SB: ¿Crees que está en nuevos jugadores que irán convocados la presión de clasificar a España, que es lo primordial?

PH: Se equivocarían si sienten esa presión. Ellos tienen que tener la presión natural del equipo, la de competir lo mejor posible, que es la presión que se suele saber gestionar. La presión externa, artificial, puede ser un fracaso. Gestionemos bien, la ilusión, de progresar y mejorar, pero no les metamos un exceso de presión desde los medios o la afición o que se pueda estar forzando desde la organización del baloncesto, descargando en los jugadores una presión que no deberían tener. Ellos tienen la obligación de divertirse y mejorar.

SB: ¿Consideras que el papel de la FEB es el adecuado en este caso?

PH: No me atrevería a analizarlo. Estamos un tema crucial, de entablar diálogo y solucionarlo, de que la gente diga por qué toma determinadas decisiones. Siempre he pensado que hay que proteger al jugador. Todos los demás estamos alrededor y somos necesarios: árbitros, entrenadores, medios, directivos... pero al que hay que proteger es al jugador. Y esto no es una crítica, pero yo lo aplico a todos los que rigen el baloncesto: FIBA, ACB, Euroliga, etc.

SB: ¿En qué crees que se pueden traducir la más que probables negociaciones para solucionar el conflicto?

PH: Me da la impresión de que es un pequeño fracaso llegar a estas situaciones cuando no ha habido un acuerdo claro y conciso antes. Esto puede ser un fracaso de negociación o salir por la calle de en medio para ver cómo funciona esto, pero sin ninguna perspectiva de que esto vaya a ser una situación fácil para el competidor (el jugador, en definitiva).