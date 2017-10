Fallece Araceli Herrero, una de las pioneras del baloncesto femenino en España

Una de las pioneras, Araceli Herrero posa con un muñeca 'baloncestera' (Foto: Muscat Project) Araceli Herrero Ayora (Zaragoza, 29 de junio de 1924). Una desconocida para la mayoría. Una de esas piezas indispensable para que hoy en día los amantes del baloncesto podamos disfrutar de nuestro deporte en su estatus actual. Con una selección femenina que no para de coleccionar medallas. Pero antes de las Laia Palau, Alba Torrent, Amaya Valdemoro, Rosa Castillo y largo etc… en los años 20 y 30 ya lanzaban a canasta pioneras como ella misma o Encarna Hernández (La niña del gancho). Araceli también llegó a fundar su propio equipo y acabó en Ágreda Dutour. Doce temporadas como pionera y primera estrella del baloncesto femenino de Zaragoza. En el libro Historia del Baloncesto en España, fu entrevistada por Sergio Ruiz y recordó aquel primer partido de su vida, era en los años 30, en plena Guerra Civil: “Fue en el Frontón Cinema. Tuve que ponerme una camisa de hombre y era tan grande que me doblé las mangas. Al salir recibí desde el salto central, avancé y metí mi primer tiro. Había dos equipos de Sección Femenina, uno de las Flechas y otro de una empresa, Casa Pina. También había otro de Helios. Eran las únicas que jugaban con pantalón corto”.

En Ágreda Dutur, Araceli fue entrenada por Jesús Moreno y luego Manolo Bruñén, dos de los pioneros del baloncesto de Zaragoza en Helios. libro en cuestión, como cuando creó un equipo de baloncesto: “Convencí al propietario de mi empresa para hacer un equipo. Nos construyó una cancha y yo misma confeccioné los equipajes. Teníamos uno especial, más corto, para entrenar. Jugábamos la Liga de Educación y Descanso, que era para obreras. A mí me intentaron fichar de otra empresa. Me ofrecieron un puesto con un salario más alto, pero decidí seguir con mis compañeras”.

Araceli no pudo competir a nivel internacional, pues no había oportunidades para jugar en Europa dada la condición de vivir en un país donde había una dictadura establecida, la franquista. De hecho, la primera vez que la selección española femenina jugó un partido oficial fue en el tardío 1963.

Tras doce temporadas nuestra protagonista dejaría el baloncesto: “Me iba a casar y monté mi propio taller de costura. Tenía tanto trabajo que no podía compatibilizarlo. La última vez fui a ver un partido de Sección Femenina ante Castellón. Alguien en el público me reconoció y empezó a corear mi nombre para que saliera a pista. Todo el público empezó a hacerlo y mi novio me cogió del brazo y me sacó del frontón. Yo salí llorando”.

Para siempre en el corazón de los que amamos la historia y los pequeños grandes personajes de nuestros baloncesto, DEP, Araceli Herrero.