Belgrado no es Tel Aviv, pero por unas horas, el azul y amarillo volverán a reclamar territorio. En un pabellón prestado y bajo la sombra del conflicto, el Maccabi Tel Aviv recibe al Barça Basket en un duelo marcado por el momento complicado que viven los culés. Allí, entre vuelos, protocolos de seguridad y banderas que no ondean, surge un protagonista inesperado: un talento que ha recorrido medio mundo para redescubrirse justo cuando Europa menos lo esperaba.

De la NBA a Europa: Lonnie Walker IV regresa en busca de protagonismo

Lonnie Walker IV, de 26 años, comenzó la temporada 2024‑25 en el Zalgiris Kaunas, destacando con promedios de 13,6 puntos, 3,2 rebotes y 1,8 asistencias por partido antes de regresar a la NBA con los Philadelphia 76ers para el tramo final de la campaña. Este verano firmó con Maccabi Tel Aviv, un equipo que buscaba un referente ofensivo tras varias temporadas apoyándose en un colectivo sin figuras capaces de desequilibrar por sí mismas. Antes, Walker había sonado por el Real Madrid.

En sus primeros partidos de Euroliga 2025‑26, Walker promedia alrededor de 13 puntos por partido, liderando al equipo de Oded Kattash en anotación y asumiendo un rol de liderazgo inesperado. Su irrupción ha dado nueva energía a un equipo que combina talento local —como Tamir Blatt, John DiBartolomeo y Roman Sorkin— con incorporaciones internacionales recientes, equilibrando experiencia y juventud en una plantilla que afronta la temporada en circunstancias poco habituales.

Maccabi sin hogar: la odisea que obliga a competir lejos de casa

Desde finales de 2023, el Maccabi Tel Aviv no puede disputar sus partidos como local en Israel debido al conflicto en Gaza y las restricciones de seguridad impuestas por la Euroliga. Su sede alternativa para los encuentros europeos es el Aleksandar Nikolic Hall en Belgrado, también conocido como “Pionir”, donde juega sus encuentros oficiales en Europa. Esta situación afecta la rutina del equipo, que debe viajar constantemente, entrenar fuera de su país y competir sin el apoyo directo de su afición.

Pese a estas dificultades, el equipo ha mostrado resiliencia. Walker se ha adaptado rápidamente al entorno, convirtiéndose en el principal generador ofensivo y símbolo de competitividad. Frente al Barça, su capacidad para desequilibrar será puesta a prueba, y su actuación podría marcar el rumbo de un duelo que promete intensidad, estrategia y un inesperado protagonista que amenaza con robar el protagonismo en Europa.