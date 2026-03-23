La acumulación de malos resultados y las dudas en el rendimiento han provocado un movimiento importante en los banquillos Euroliga. Tras varias derrotas consecutivas y sin lograr estabilidad en el juego, la dirección deportiva ha optado por un cambio de rumbo en plena temporada, buscando una reacción inmediata en un momento decisivo del curso.

París Basketball prescinde de Francesco Tabellini

En medio de una crisis de resultados, París Basketball ha decidido prescindir de Francesco Tabellini tras encadenar varias derrotas consecutivas en todas las competiciones. La última derrota en casa contra Bourg-en-Bresse ha sido la gota que ha colmado el vaso para la directiva, que pone fin a una etapa marcada por dificultades en la gestión de un equipo que fue remodelado en verano tras la salida de piezas clave.

Esta decisión supone un hecho sin precedentes en la historia del joven club parisino, que nunca antes había despedido a un técnico a mitad de temporada. Tabellini será sustituido por su asistente principal, Julius Thomas, que se convertirá en el entrenador más joven de la Betclic Elite League con 29 años.

El proyecto de Francesco Tabellini no cuajó en París Basketball

La destitución de Francesco Tabellini se explica por una mala dinámica de juego y sensaciones, y por un proyecto que no ha terminado de funcionar desde su llegada. El técnico italiano aterrizó en París con la difícil tarea de dar continuidad al exitoso ciclo anterior, marcado por la etapa de Tiago Splitter, pero la reconstrucción de la plantilla y la pérdida de jugadores clave complicaron su trabajo desde el inicio. La exigencia era alta y el equipo no ha logrado encontrar regularidad, especialmente en la Euroliga, donde los resultados han estado por debajo de lo esperado.

La mala racha de resultados reciente terminó por precipitar su salida, con una dinámica de cinco derrotas en los últimos seis partidos: ante JL Bourg Basket (85-95), Partizan Belgrado (81-90), Hapoel Tel Aviv (93-82), BCM Gravelines-Dunkerque (109-115) y Olympiacos BC (87-104), con la única victoria frente a ASVEL Lyon-Villeurbanne (90-81). Esta serie negativa, sumada a la irregularidad mostrada durante toda la temporada, terminó por agotar la paciencia de la directiva.