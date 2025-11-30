La actualidad del baloncesto europeo vive una semana marcada por los movimientos en los banquillos y la especulación sobre posibles cambios. Entre los nombres que han cobrado protagonismo se encuentra Álex Mumbrú, recientemente consagrado a nivel internacional tras ganar el EuroBasket, quien ha sonado para diferentes equipos de la Euroliga, aunque para uno de ellos parece improbable en estos momentos.

Maccabi Tel Aviv cierra la puerta a Álex Mumbrú

En los últimos días, varios medios israelíes sacaron a la luz el interés del Maccabi Tel Aviv por Álex Mumbrú como posible sustituto en el banquillo. Las informaciones apuntaban a que el club estaba valorando alternativas debido a la delicada situación deportiva del equipo, y el nombre del técnico español –actual seleccionador de Alemania y reciente campeón del EuroBasket– aparecía entre los candidatos.

Sin embargo, el Maccabi Tel Aviv ha emitido un comunicado oficial para frenar todo tipo de especulaciones, en el que confirma la continuidad de Oded Kattash hasta final de temporada. La entidad expresó su plena confianza en el técnico israelí y aseguró que seguirá dirigiendo al equipo pese a la racha negativa de resultados, reafirmando así su apuesta por la estabilidad en el banquillo.

Otros banquillos de Euroliga para Álex Mumbrú

La inusual oleada de movimientos en la Euroliga ha generado varios banquillos libres, y el nombre de Álex Mumbrú ha empezado a aparecer entre las opciones que manejan clubes como el Anadolu Efes, el Olimpia Milano o el Partizan de Belgrado, todos ellos inmersos en procesos de reconstrucción tras su irregular inicio de temporada. También en equipos que ya han ejecutado sustituciones, como el Estrella Roja o el Barça Basket, se ha mencionado al técnico español dentro del abanico de perfiles valorados.

La combinación de su reciente éxito internacional con Alemania, su experiencia previa en la Euroliga con Valencia Basket y su flexibilidad contractual como seleccionador lo convierte en una alternativa atractiva para varios clubes que buscan un giro en el banquillo sin esperar al final de la temporada.

Álex Mumbrú regresa con Alemania y la Euroliga le mira de reojo

Después de superar los problemas de salud que le apartaron del banquillo durante el EuroBasket, Álex Mumbrú ha regresado en estas ventanas FIBA con Alemania con una victoria convincente ante Israel. El técnico reconoció que vuelve a sentirse plenamente entrenador tras una recuperación larga y complicada, y su vuelta fue recibida con entusiasmo por el vestuario. Ahora, el exentrenador del Valencia Basket podría compaginar el puesto de seleccionador con algún equipo de Euroliga.