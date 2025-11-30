Tras nueve jornadas disputadas y con la segunda parte de la temporada en el horizonte, varios clubes de Primera FEB no han querido esperar más y se han reforzado con las piezas que consideran necesarias para revertir la situación o acercarse al objetivo marcado a principios de campaña. Sin embargo, hay otros equipos que quieren más fichajes y siguen con una búsqueda intensa en el mercado.

El Palmer Basket incorpora a Josh Roberts

El interior estadounidense Josh Roberts se incorpora al Palmer Basket para reforzar el juego interior del colista de Primera FEB. El americano llega desde el Merkezefendi turco tras pasar por ligas como la griega, donde firmó sus mejores números con el Aris BC en la Eurocup (6,3 puntos y 5,2 rebotes por partido), y después de un recorrido universitario en St. John’s y Manhattan, además de experiencias en Australia y Nueva Zelanda.

El club mallorquín, hundido en la clasificación con un balance negativo de 1-7, continúa inmerso en una remodelación profunda del equipo. Tras la llegada de Josh Roberts y otros refuerzos recientes, la entidad mantiene abierta la búsqueda de nuevos fichajes para apuntalar la plantilla de cara al mercado de invierno y cambiar la dinámica de la temporada.

Kobe Webster, nuevo fichaje del Grupo Caesa Cartagena

El Grupo Caesa Cartagena ha incorporado esta semana a Kobe Webster para fortalecer la dirección del equipo en un momento clave de la temporada, en la que el equipo es penúltimo con un balance negativo de 2-7. El base estadounidense, con experiencia en la NCAA y en competiciones europeas como la Eurocup, llega a Cartagena para dar equilibrio, criterio y un punto de liderazgo que el conjunto albinegro necesitaba en el perímetro.

Kobe Webster, que cuenta con experiencia en países como los Países Bajos, Serbia y Montenegro, puede aportar generación de ventajas, anotación en diferentes registros y orden en la organización ofensiva, tal y como ha informado el club en su comunicado. El Cartagena confía en que su llegada aporte estabilidad inmediata y ayude a cambiar la dinámica en Primera FEB.

El otro fichaje del Grupo Caesa Cartagena: Chayce Polynice

Chayce Polynice se une al Grupo Caesa Cartagena para reforzar la zona con presencia física. El interior estadounidense, de 2,10 metros y con experiencia en Long Beach State, Seattle Superhawks y el baloncesto chino, aportará rebote, solidez defensiva e intimidación en la pintura, un perfil muy necesario para fortalecer el juego interior del conjunto albinegro.