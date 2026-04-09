Tras su reciente éxito al frente de la selección alemana, Álex Mumbrú se ha convertido en uno de los entrenadores más codiciados del mercado de la Euroliga. Varios clubes europeos mostraron interés en ficharlo, atraídos por su experiencia tanto a nivel nacional como internacional y por su capacidad para liderar equipos en competiciones de alto nivel. Sin embargo, uno de los equipos que intentó su contratación ya ha solucionado la situación con un anuncio oficial.

Maccabi Tel Aviv decide renovar a Oded Kattash

El Maccabi Tel Aviv ha asegurado la continuidad de Oded Kattash al frente del equipo al extender su contrato hasta el verano de 2029, consolidando así el proyecto a largo plazo a pesar de las dudas que surgieron durante la temporada. El técnico israelí, que regresó al club en 2022 para su segunda etapa como entrenador principal, logró darle la vuelta a la situación y ha guiado al equipo durante cuatro temporadas complicadas, especialmente en las últimas, donde la entidad se ha visto envuelta en conflictos externos debido a las guerras.

Actualmente, el Maccabi Tel Aviv ocupa la duodécima posición en la Euroliga, con un récord de 18 victorias y 17 derrotas. La directiva, según especifica en el comunicado oficial de la renovación, confía en que la estabilidad en el banquillo permitirá al equipo escalar posiciones y asegurar su participación en el play-in.

El momento en que Maccabi Tel Aviv se interesó en Álex Mumbrú

El Maccabi Tel Aviv se interesó en Álex Mumbrú como posible entrenador el pasado mes de noviembre, cuando una posible destitución de Oded Kattash parecía inminente. El conjunto israelí había comenzado la Euroliga con un balance negativo de tres victorias y diez derrotas, lo que provocó numerosas críticas a Kattash y llevó a la directiva a considerar un cambio en el banquillo.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y finalmente no se llegó a un acuerdo. Las diferencias económicas y la visión del proyecto a largo plazo entre Mumbrú y la directiva del Maccabi Tel Aviv impidieron cerrar la contratación. El seleccionador alemán es un técnico muy bien considerado en el mercado de la Euroliga, no solo por su desempeño con Alemania, sino también por su trayectoria anterior con Valencia Basket.

Calendario Maccabi Tel Aviv en la Euroliga