Antes de que los protagonistas hablaran, un rumor empezó a abrirse camino entre aficionados Serbios de uno de los mejores equipos de la Euroliga, amplificado como siempre a través de las redes sociales: un supuesto choque en un entrenamiento, un gesto fuera de lugar, quizá incluso algo más. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero la historia crecía con cada minuto, alimentada por el silencio inicial y el atractivo inevitable del morbo deportivo.

Marinković rompe el silencio sobre su pelea con Jabari Parker: “Una mentira absoluta”

Vanja Marinkovic ha salido al paso de los rumores que apuntaban a una supuesta pelea con Jabari Parker durante un entrenamiento del Partizan. El escolta serbio calificó la historia como “una notoria estupidez”, asegurando que no existe ningún hecho real detrás del comentario que circuló por redes sociales y algunos medios. Según explicó, se sorprendió al leer que incluso se hablaba de una “bofetada”, algo que desmintió con rotundidad.

Marinković, que lleva un tiempo alejado de las redes sociales, confesó que este tipo de noticias le molestan más por el eco que generan que por su contenido. El jugador insistió en que su energía y su atención están puestas únicamente en su trabajo diario y en el equipo, restando importancia a cualquier rumor que nazca fuera del vestuario.

El Partizan se desmarca del ruido externo

Desde el entorno del Partizan, el mensaje coincide con el del jugador: no hay ningún incidente que merezca atención. El club, centrado en su calendario competitivo, valora que la plantilla mantenga un entorno de estabilidad y profesionalidad, y considera este tipo de rumores como simples distracciones propias del mundo del baloncesto europeo.

Vanja Marinković sets the Belgrade Arena on FIRE with 3 threes back to back🔥@PartizanBC pic.twitter.com/lHouDu881X — EuroLeague (@EuroLeague) December 5, 2024

La supuesta disputa entre Marinkovic, que siempre deja alguna perla cada vez que habla, y Parker nunca pasó de ser un comentario viral amplificado por la inmediatez de las redes. Dentro del equipo, la relación entre ambos jugadores se describe como normal y profesional, sin ningún elemento que justifique las especulaciones. Para el Partizán, lo importante es seguir construyendo química en un momento clave de la temporada.