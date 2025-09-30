La Euroliga ultima el arranque del curso 2025-26, pero algunos equipos aún apuran sus opciones en el mercado para reforzar la pintura. La posición de cinco, codiciada durante toda la offseason de 2025, sigue siendo el gran objetivo, y hasta cuatro clubes tendrían en el radar al mismo pívot con una década de experiencia en la NBA.

Nerlens Noel objetivo de Partizan, Zalgiris, Maccabi y Virtus

Alejado de las pistas en los últimos tiempos, Nerlens Noel surge como posible opción de fichaje en la posición de cinco para varios equipos de Euroliga. En concreto, Partizan Belgrado, Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv y Virtus Bolonia lo tienen en el radar con el claro objetivo de sumar un perfil como el suyo al puesto de pívot.

Formado en Kentucky y elegido en el número 6 del Draft 2013, Nerlens Noel disputó 485 partidos NBA repartidos entre Philadelphia, Dallas, OKC, New York, Detroit y Brooklyn, donde cerró su etapa en la liga. Integrante del mejor quinteto de rookies, firmó promedios de 7.1 puntos y 6.1 rebotes, aunque su trayectoria siempre estuvo marcada por las lesiones: desde la rotura del ligamento cruzado anterior en la NCAA hasta problemas recurrentes en tobillos y espalda, además de la cirugía en el pulgar izquierdo en 2017.

¿Camino parecido al de Jabari Parker?

Los cuatro equipos de Euroliga que siguen de cerca a Nerlens Noel comparten un mismo objetivo: asentarse entre los ocho mejores del torneo. La información, adelantada por Matteo Andreani, recuerda al caso de Jabari Parker hace unas temporadas cuando aterrizó en el Barça: un talento elegido en lo alto del Draft NBA cuya trayectoria en Estados Unidos quedó condicionada por las lesiones.

Noel no compite en un partido oficial desde el 12 de marzo de 2023, cuando jugó 7 minutos con los Nets frente a Denver Nuggets. Meses después, el 12 de septiembre, fue cortado por Sacramento Kings y desde entonces permanece sin contrato. A lo largo de su carrera NBA, iniciada en 2013, acumuló 45,6 millones de dólares en ganancias.