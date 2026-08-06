El Real Madrid y Euroliga se quedan sin Lonnie Walker y su destino sorprende

Sorpresa mayúscula en este inicio de agosto con el futuro de Lonnie Walker. El escolta de Pennsylvania, uno de los nombres que más ha protagonizado los rumores de mercado en la Euroliga durante los últimos días tras poner fin a su etapa en el Maccabi Tel Aviv, ya tiene nuevo equipo. Y su elección ha sorprendido a propios y extraños, ya que se trata de un destino completamente inesperado.

Lonnie Walker vuelve de nuevo a la NBA

El escolta formado en la Universidad de Miami y elegido con el número 18 del Draft de la NBA vuelve a hacer las maletas. Tras una breve etapa en la Euroliga, Lonnie Walker regresa a la mejor liga del mundo con un nuevo contrato. No era el destino que más sonaba en los últimos días, pero sí el que siempre había deseado. El estadounidense nunca escondió su intención de volver a la NBA y, a sus 27 años, afrontará la tercera etapa de su carrera en la liga, donde ya ha disputado un total de 342 partidos.

Lonnie Walker jugará la próxima temporada en los Denver Nuggets, según ha informado Shams Charania, de ESPN, viendo como el escolta estadounidense ha alcanzado un acuerdo por una temporada y 3,3 millones de dólares con la franquicia de Colorado, poniendo así fin a su breve etapa en la Euroliga.

Walker regresa a la NBA después de firmar una notable campaña con el Maccabi Tel Aviv, donde promedió 15,2 puntos y 2,5 rebotes por partido en la máxima competición continental. Su última experiencia en la liga estadounidense fue con los Philadelphia 76ers durante la temporada 2024-25, en la que registró unos promedios de 12,4 puntos por encuentro.

La incorporación de Lonnie Walker refuerza el proyecto de los Denver Nuggets, ahora dirigidos por David Adelman y liderados en la pista por Nikola Jokic y Jamal Murray. El escolta estadounidense no será la única cara nueva, ya que la franquicia también ha sumado a Alpha Diallo, reconocido como el mejor defensor de la última Euroliga, además de los agentes libres Spencer Jones y Marvin Bagley III. Con la capacidad anotadora de Walker y el impacto defensivo de Diallo, los Nuggets confían en compensar la salida de Tim Hardaway Jr., que puso rumbo a los Miami Heat durante este mercado de verano.

La Euroliga se despide de Lonnie Walker

Lonnie Walker era uno de los grandes objetivos del mercado para varios equipos de la Euroliga, entre ellos el Real Madrid, el Partizan y el Dubai Basketball de Xavi Pascual. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el conjunto emiratí había abandonado la puja, lo que alimentó los rumores sobre un posible regreso a la NBA. Ahora con todo firmado por parte del escolta con los Denver Nuggets, buscará la opción de negociar posteriormente un acuerdo de larga duración a la espera de obtener protagonismo como elemento de la segunda unidad en la franquicia de Colorado.

Representado por Lucas Newton, de Klutch Sports Group, Lonnie Walker ha acumulado a lo largo de su carrera en la NBA unos ingresos cercanos a los 21,8 millones de dólares.

Roster Denver Nuggets 2026-27

¿Peyton Watson?

Julian Strawther

KJ Simpson

Jamal Murray

Tys Jones

Christian Braun

Lonnie Walker

Zeke Nnaji

Spencer Jones

Alpha Diallo

Cameron Johnson

Bryce Hopkins

Trevon Brazile

Aaron Gordon

DaRon Holmes II

Marvin Bagley III

Nikola Jokic

Entrenador: David Adelman

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