La NCAA deja al Andorra sin un pívot mientras rastrea el mercado en busca de fichajes

El baloncesto universitario estadounidense ha puesto también sus ojos en el Principat d’Andorra y se lleva a uno de los pívots jóvenes más atractivos del panorama europeo, aunque todo apunta a que su paso por la NCAA podría limitarse a una única temporada. Mientras tanto, el proyecto encabezado de nuevo por Zan Tabak continúa perfilando su plantilla de cara al curso 2026-27.

Adiós a Kostas Kostadinov

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. El pívot búlgaro, que aterrizó en Andorra el pasado 15 de diciembre con un contrato por tres temporadas, pone fin a su etapa en el Principat para dar el salto a la NCAA. Su nuevo destino serán los Bulldogs de Mississippi, la universidad situada en Starkville que dirige Chris Jans y que compite en la exigente Southeastern Conference.

El nombre de Kostadinov, de 23 años, llevaba tiempo apareciendo en las quinielas para dar el salto a la NCAA y finalmente aterrizará en Estados Unidos para cumplir con una única temporada de elegibilidad. El pívot búlgaro disputó 24 partidos con MoraBanc Andorra, en los que promedió 4,4 puntos y 2,6 rebotes. Nacido en Burgas, Kostadinov pasó por las categorías inferiores del Real Madrid antes de continuar su carrera en proyectos como La Laguna Tenerife, Palencia o Alicante, hasta llegar al conjunto andorrano el pasado mes de diciembre.

Ahora Kostadinov afronta una nueva etapa en la NCAA dentro de un programa que ha sido un habitual del March Madness durante esta década y que cuenta en su historia con una presencia en la Final Four de 1996, liderada por jugadores como Erick Dampier o Dontae Jones.

El debut oficial del pívot búlgaro podría producirse el próximo 2 de noviembre ante Tennessee Tech, en un equipo, el los Bulldogs, que también cuenta con talento internacional como el francés Thomas Bassong, procedente de París, o su nuevo compañero en la pintura, el sudsudanés Gaia Chol.

MoraBanc Andorra sigue sin cerrar plantilla

Hasta siete incorporaciones ha cerrado el MoraBanc Andorra durante este verano, aunque el proyecto de Zan Tabak todavía necesita como mínimo un par de refuerzos para dar por completada la plantilla. La prioridad pasa por sumar un nuevo base que acompañe a James Akinjo en la dirección, además de reforzar el juego interior con una pieza que se una a Cameron McGriff, Artem Pustovyi —protagonista de algunos rumores de salida al inicio de la offseason—, Leon Radosevic y el joven Owen Aquino, llegado desde High Point de la NCAA.

Plantilla MoraBanc Andorra 2026-27