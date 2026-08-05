¡Lío con el perfil! El Real Madrid Baloncesto busca un escolta y las informaciones difieren

El Real Madrid Baloncesto sigue moviéndose en el mercado de fichajes. Los blancos se encuentran oteando muchas opciones para su posición de escolta. La lista de nombres cada día se extiende más y más y los aficionados expresan ya en redes cierta impaciencia. No obstante, al margen del quién, también hay mucha incertidumbre con el qué.

¿Qué tipo de escolta busca el Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes?

El Real Madrid Baloncesto ha persistido en el mercado de fichajes por varios jugadores. Ya son muchos los base-escolta que se le escapan en el periodo de traspasos. Sin embargo, los nombres no acaban de dejar claro qué tipología de jugador busca Pedro Martínez para su equipo. Varios medios y periodistas han tratado de averiguar esta circunstancia, pero las informaciones apuntan en direcciones opuestas.

No está siendo fácil encontrar un escolta que responda al perfil que desea Pedro Martínez como último fichaje del Real Madrid.

No hay prisa pero la clave es ésa, que sea un tirador que encaje técnicamente en el perfil buscado https://t.co/SX5uaappyZ — www.encestando.es (@webEncestando) August 5, 2026

Por un lado, el portal especializado Encestando ha informado del interés del Real Madrid Baloncesto en un escolta tirador. En esa tipología podría entrar el codiciado Armoni Brooks, que acabó en Valencia. El americano no es un tirador puro, pero sí tendente al lanzamiento. Por otro lado, el periodista Víctor Colmenarejo informaba que el club no quiere un tirador, sino un anotador que se genere sus puntos. En este sentido, Lester Quiñones o Damian Jones sí son nombres que encajan.

Las redes piden al nuevo Jaycee Carroll

El objetivo del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes no está claro. Más allá de que la entidad tenga varios planes con diferentes tipologías de jugador, las redes sociales siguen pidiendo al nuevo Carroll, como en su momento vieron a Kramer en ese rol. No son pocos los comentarios de aficionados y creadores de contenido que quieren a Andreas Obst para el equipo. El alemán es uno de los últimos bastiones de una raza extinta: los tiradores puros, los de catch and shoot.

Cuenta @webEncestando que Armoni Brooks fue ofrecido al Madrid pero que, al margen de la bandera roja del formato cesión, no encajaba del todo con el perfil. Porque NO se busca un tirador, para eso ya se ha fichado a TLC, sino un anotador “que se genere sus propios tiros”



Gusta… pic.twitter.com/BF7qcNTNTr — Víctor Colmenarejo (@karusito83) August 4, 2026

Mientras el perfil ansiado en el mercado de fichajes por el Real Madrid Baloncesto está a debate, también hay opciones alternativas. El propio Lonnie Walker aún no ha decidido su futuro. El americano es más base que el resto de nombres, aunque sea un jugador capaz de anotar. En este sentido, podría desplazar a Maledon o Feliz a la posición de dos de forma mucho más consistente.

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