Debate en el mercado de fichajes del Real Madrid: ¿Un base, un escolta o un ‘combo’?

El mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto está significando todo un cambio de era en la entidad. El conjunto ha apostado por un técnico con una identidad muy marcada y los movimientos están enfocados en que puedan acoplarse al modelo de juego. Pedro Martínez parece ser parte relevante de las decisiones que se están tomando.

El Real Madrid Baloncesto tendrá que trazar un plan en el mercado de fichajes

Por el momento, las informaciones relativas al mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto traen al candelero dos nombres propios, Lonnie Walker y Armoni Brooks. En ambos casos la competencia es acuciante y se desconoce si se quiere incorporar a ambos o son planes de contingencia. La realidad es que el conjunto lleva tiempo queriendo sumar un base-escolta con puntos, pero el perfil es verdaderamente diferente.

El Real Madrid Baloncesto sigue atento al mercado de fichajes en busca de un ‘pequeño’. Sin embargo, no parece estar muy claro el perfil buscado. La realidad es que ya dentro de la entidad no está muy claro. Hay jugadores más afincados en una determinada posición, como Facu en el uno o Abalde en el dos. Sin embargo, las operaciones podrían pasar por cómo ve Pedro Martínez a Andrés Feliz y Theo Maledon.

Pedro Martínez y una posible reasignación de roles

Andrés Feliz y Theo Maledon son dos jugadores que han dejado luces y sombras, pero que en líneas generales no han rendido a la altura de las expectativas, al menos con regularidad. Una de las cuestiones más comentadas sobre el tema ha sido su rol. El dominicano ha sido más asiduo en la posición de base, mientras que el francés en la de escolta. Sin embargo, el cambio de técnico podría llevar a una transformación de ambos. Ello podría determinar también los movimientos del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes.

Ambos jugadores son más tendentes a la penetración y el juego vertical que al lanzamiento o a la organización colectiva. Eso sí, no dejan de ser manejadores. Habrá que ver cómo organiza Pedro Martínez su ataque. El pasado curso trató de afincar a Montero como escolta la primera parte de la temporada, con bases más ortodoxos como De Larrea o Thompson al uno. Sin embargo, en el final de curso, implementó un juego con más ventajas en segundos iniciales y con el dominicano más en la manija. Cómo se desarrolle el libro de juego del Real Madrid Baloncesto tendrá mucha trascendencia en su mercado de fichajes. Feliz y Maledon en el centro del debate.