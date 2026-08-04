Valencia Basket le arrebata un fichaje al Real Madrid Baloncesto ¿y ahora qué?

El mercado de fichajes de Valencia Basket y Real Madrid Baloncesto les ha congregado en torno a varios jugadores. Ambos equipos tienen en sus planes practicar un tipo muy concreto de juego. Los objetivos a menudo son compartidos. Sin embargo, la pugna por llevarse a Armoni Brooks tiene unas características muy concretas.

El Real Madrid Baloncesto ve cómo se esfuma el último escolta top Euroliga

El Real Madrid Baloncesto, al igual que el Valencia Basket, se encontraba buscando en el mercado de fichajes un escolta del máximo nivel para su roster. De todos los jugadores que este verano tenían visos de salir y que verdaderamente marquen la diferencia Armoni Brooks era uno de los últimos pocos accesibles. La situación económica de ASVEL abrió una puerta que parecía cerrada.

Benvingut, Armoni! 🧡



Cas 👉 Armoni Brooks, tirador de lujo para Valencia Baskethttps://t.co/JRaimEaDWg



Val 👉 Armoni Brooks, tirador de luxe per a Valencia Baskethttps://t.co/u7f2N11H8n



Eng 👉 Armoni Brooks, elite shooter for Valencia Baskethttps://t.co/3c4mNak1hX pic.twitter.com/ZS5hSQQqhG — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 3, 2026

Ya en el día de ayer las informaciones hablaban de que el Valencia Basket era el mejor posicionado del mercado de fichajes para hacerse con Armoni Brooks. El Real Madrid Baloncesto trató de lanzar una oferta que le hiciera cambiar el rumbo del jugador. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron y el traspaso se oficializó.

El movimiento del Valencia pone en jaque a los blancos en el mercado de fichajes

El Real Madrid Baloncesto tendrá que encontrar otro escolta anotador en el mercado de fichajes. Todo apunta a que el conjunto blanco tendrá que poner la mirada lejos del viejo continente, ya que las opciones en Europa parecen acotadas. La NBA o ligas fuera del radar podrían ser el caladero de los de Pedro Martínez.

LDLC ASVEL officialise le prêt de Armoni Brooks au club de @valenciabasket pour la saison 2026-2027#LDLCASVEL pic.twitter.com/mPdY108kTc — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 3, 2026

El Real Madrid Baloncesto ya tenía algunos nombres en carpeta en el mercado de fichajes, como Lester Quiñones. Sin embargo, todas las opciones que se han contemplado en circunstancias similares tienen la dificultad extra de la adaptación. Los mercados alternativos pueden traer al combinado talentos del máximo nivel, pero también siempre son apuestas más arriesgadas.