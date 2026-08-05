Un peculiar refuerzo: El Real Madrid Baloncesto ‘ficha’ un cupo nacional

El mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto está dejando numerosas noticias. Uno de los temas que ha estado sobre la mesa son los cupos. Los blancos han estado todo el curso teniendo que elegir entre sus extracomunitarios en Liga Endesa ACB. Cada jornada, Trey Lyles, Chuma Okeke o Gabi Deck han tenido que ver el encuentro desde la grada.

Una mejora importante en el Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes

Los cupos en Liga Endesa es el caballo de batalla de muchos equipos. Ya sea por la necesidad de jugadores de formación, como por la batalla extracomunitario vs nacional, las convocatorias de muchos conjuntos están bañadas por la polémica. El Real Madrid Baloncesto ya sabe lo que es lidiar con ello, pero parece que a partir de este mercado de fichajes parece que será mucho más llevadero gracias a la situación de Gabi Deck.

Hay muchas maneras de reforzar el equipo en el mercado de fichajes y, sin duda, que el Real Madrid Baloncesto lo ha hecho con Gabi Deck. Al alero argentino le han otorgado la ciudadanía española y con ello pasará a ser cupo nacional, que no formativo. Con ello, la entidad madridista gana una plaza más de extracomunitario.

Ni Gabi Deck, ni Trey Lyles, ni Chuma Okeke ¿Quiénes van a ser los extracomunitarios?

Además de la nacionalización de Gabi Deck, Trey Lyles y Chuma Okeke no continuarán vistiendo de balnco. Su salida en el mercado de fichajes significa que el Real Madrid Baloncesto no tiene actualmente ningún jugador extracomunitario. Esta circunstancia facilita las operaciones de fin de mercado.

Por un lado, permite poder acceder a cualquier oportunidad que surja, sin tener que mirar pasaportes. Por otro, facilita las negociaciones con jugadores no extracomunitarios, porque el otro equipo sabe que tu mercado no es acotado. El Real Madrid Baloncesto parece estar oteando el panorama americano y nombres como Damian Jones o Lester Quiñones están sobre la mesa.

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