El mercado de la Euroliga empieza a moverse con fuerza de cara a la próxima temporada, con varios clubes ya explorando posibles cambios en sus plantillas y atentos a oportunidades que puedan aparecer. Equipos como el Barça Basket, Virtus Bolonia o el Olimpia Milano siguen muy activos en la planificación, en un contexto en el que también pueden producirse salidas inesperadas y ajustes importantes.

Virtus Bolonia anuncia el fichaje de Yago Dos Santos

Virtus Bolonia ha reforzado su dirección de juego con la incorporación de Yago Dos Santos con un contrato hasta final de temporada, tras desvincularse del Estrella Roja. El base brasileño, que llegó al conjunto serbio en 2023, ha tenido promedios esta campaña de 2,6 puntos y 2,2 asistencias en algo más de 10 minutos por partido en la Euroliga, aportando principalmente desde el banquillo.

La operación se cerró de forma rápida, apenas unos minutos después de que el club serbio anunciara la rescisión de contrato de mutuo acuerdo. La Virtus Bolonia, actualmente en una situación complicada en la Euroliga pero líder en la liga italiana, apuesta por la experiencia en competiciones europeas del brasileño, que llegó a sonar para el Barça Basket en varios mercados de fichajes.

Olimpia Milano se interesa por Darius Thompson

Valencia Basket podría enfrentarse a una importante decisión de futuro con uno de sus fichajes más mediáticos del último verano, Darius Thompson. El jugador, que llegó con etiqueta de refuerzo de nivel Euroliga, no ha terminado de asentarse como pieza clave pese a las expectativas generadas en su incorporación. Aunque su contrato es de larga duración, existen mecanismos contractuales que permitirían una posible salida anticipada si el rendimiento no es el esperado.

En el entorno del Valencia Basket se contempla la posibilidad de movimientos en la plantilla de cara a la próxima temporada, especialmente en posiciones donde no se ha encontrado la regularidad deseada. La situación de Darius Thompson ya ha despertado el interés de otros equipos del panorama europeo, como el Olimpia Milano, lo que podría facilitar una operación si finalmente el conjunto taronja decide reajustar su proyecto deportivo.

¿Xavi Pascual fuera del Barça Basket?

El futuro de Xavi Pascual en el Barça Basket queda en duda después de unas declaraciones en las que el técnico azulgrana dejó abierta la posibilidad de no continuar la próxima temporada. En un contexto de resultados irregulares y críticas al rendimiento del equipo, el entrenador reconoció que al final del curso será momento de analizar la situación y decidir si su etapa en el banquillo azulgrana sigue adelante.