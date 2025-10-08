El mercado de fichajes de verano da para infinidad de historias, con operaciones que se producen y otras que acaban rompiéndose por diferentes motivos. Un jugador Euroliga, que tenía un acuerdo con el Real Madrid y que sería una pieza interesante en el nuevo proyecto blanco con Sergio Scariolo, es un claro ejemplo de ellos, además que en muchas ocasiones no sale bien y el destino no es el adecuado.

El posible fichaje de Devonte Graham con el Real Madrid

Tal y como ha informado el reputado periodista Darko Plavšić, en su intervención en el podcast Jao Mile, Devonte Graham tenía prácticamente cerrado un acuerdo para fichar por el Real Madrid la temporada pasada. A pesar de que todo estaba acordado entre las partes, el jugador finalmente decidió no incorporarse al club madridista y optar por seguir intentando su oportunidad en la NBA.

Plavšić ha comentado que esta decisión sorprendió a muchos, ya que el Real Madrid contaba con él como una pieza clave para reforzar su plantilla, pero Graham priorizó su continuidad en la liga estadounidense antes que dar el salto al baloncesto europeo. Sin embargo, con el paso de los meses, el base americano ha terminado firmando por el Estrella Roja.

Los inicios de Devonte Graham en Euroliga después de rechazar al Real Madrid

Devonte Graham firmó con el Estrella Roja y puso fin a su etapa en la NBA tras varios años en franquicias como los Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs. Su llegada fue considerada uno de los movimientos más destacados del club serbio, que buscaba reforzar la posición de base con un jugador de talento ofensivo y experiencia en la élite.

Sin embargo, en sus primeros encuentros con la camiseta del conjunto serbio, Graham ha evidenciado cierta falta de ritmo debido a su reciente lesión, pero también ha dejado destellos del talento que lo llevó a destacar en la NBA. Cuando alcance su plenitud física y se adapte al estilo europeo, puede marcar diferencias y ser un jugador diferencial para Estrella Roja en Euroliga.

Plantilla Estrella Roja 2025-26

Bases: Codi Miller-McIntyre, Stefan Miljenovic, Devonte Graham, Isaiah Canaan.

Escoltas: Tyson Carter, Ognjen Radosic.

Aleros: Jordan Nwora, Ognjen Dobric, Nikola Kalinic.

Ala-pívots: Semi Ojeleye, Chima Moneke, Dejan Davidovac, Aleksej Nedeljkovic.

Pívots: Jasiel Rivero, Ebuka Izundu, Uros Plavsic, Lazar Stojkovic.