Artem Pustovyi, la escuela Obradoiro llega al Eurobasket

8 de Septiembre de 2016: En Solobasket hacemos En Solobasket hacemos el análisis de la plantilla de Obradoiro y esto es lo que, el que esto suscribe, decía de las expectativas sobre Artem: "

, exceptuando un par de partidos sueltos, y acabó siendo sustituido por Maric en el tramo final de la temporada.

A pesar de tener 24 años aun está muy verde y se espera que sea un jugador de evolución tardía. Se contaba con él como cinco suplente pero su paso por el preeuropeo no está siendo demasiado alentador: sólo cinco minutos en uno de los dos partidos jugados por Ucrania." No me duelen prendas en reconocer lo equivocado que estaba.