Australia se proclama campeón de la FIBA Asia Cup 2017; Hamed Haddadi, MVP

Australia se alzó ayer con el trofeo de la FIBA Asia Cup 2017 tras vencer aIrán por 79 a 56. El partido en sí no tuvo demasiada historia, pues ya al descanso los australianos iban 17 arriba en el marcador. Un buen tercer parcial hizo creer tímidamente al conjunto asiático, pero nada más lejos de la realidad: 13-23 en el último cuarto y campeonato para el combinado que dirige Andrej Lemanis. El más destacado del partido fue Brad Newley, que acabó con 18 puntos y 16 de valoración.

Please join us in congratulating Australia on being crowned the first-ever FIBA Asia Cup Champions!!! #FIBAAsiaCup2017 pic.twitter.com/ym3lta15v6