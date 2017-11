Axel Hervelle pone fin a su etapa con la selección belga

Se retira como el tercero con más partidos, con promedios de 10.8 puntos, 6.7 rebotes y 2.1 asistencias por partido.

Axel Hervelle, el termómetro de los Hombres de Negro

"Es una decisión muy difícil, porque realmente quería continuar. Pero tengo que ser coherente conmigo mismo. Lo que he hecho en toda mi carrera lo he hecho al máximo, y siento que ya no soy del todo capaz". Simple, directo, como ha sido siempre Axel Hervelle. Si no se siente con fuerzas de darlo todo, prefiere dar un paso a un lado, pese a lo complejo de la decisión.

A su espalda 128 internacionalidades, una capitanía de la selección de su país y haber paseado orgulloso como “Cabeza del León” por todo el mundo. Cuelga las botas con su selección siendo el tercer jugador con más internacionalidades de la historia del conjunto belga, con promedios de 10.8 puntos, 6.7 rebotes y 2.1 asistencias por partido.

El seleccionador belga Eddy Casteels respeta la decisión de Axel Hervelle “Personalmente creo que es demasiado pronto, pero obviamente entiendo a Axel y su situación. Él siempre fue mi extensión en el parquet. También un líder y para mí uno de los mejores jugadores belgas, tal vez el mejor de todos los tiempos. Por un lado, echaremos de menos su competitividad durante los partidos y, por otro lado, su liderazgo”.

El conflicto con las ventanas FIBA ha terminado por darle el empujón definitivo para tomar la decisión, dado que como el propio Axel explica suponen “cansancio y viajes adicionales durante la temporada”. Y añadía “Tengo que escuchar mi cuerpo y es él el que me dice: ¡para! Sin embargo, en mi corazón siempre seré un león.”