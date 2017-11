Brose Basket o el sueño de Trinchieri

GUÍA EUROLIGA 2017-2018: Análisis de todos los rivales de los equipos españoles

Tan sólo vamos 6 jornadas de la Euroleague y ya llevamos unas cuantas sorpresas. Una de ellas es el balance 3-3 del Brose Basket. En las próximas líneas vamos a hablar de las claves que han llevado al equipo alemán a ocupar una de las plazas nobles en la tabla que le permite de momento coquetear con los Playoffs.

Brose Bamberg: estilo germano adaptado a las grandes ligas europeas

Brose Baskets 2017-18

Trinchieri

No cabe duda que el carácter competitivo del excéntrico entrenador italiano ha impregnado a los alemanes que hacen de cada partido una guerra que obliga al equipo contrario a luchar cada minuto una nueva batalla.

Esta es la cuarta temporada de Andrea Trinchieri en el equipo teutón. Llegó en el año 2014 procedente del Unics Kazan, aunque su trayectoria se había limitado a Italia donde hasta entonces había entrenado a Soresina, Caserta, Veroli y Cantú.

En liga alemana le va muy bien. Ha logrado 3 campeonatos consecutivos y seguro que su voraz hambre deportiva no descansa porque querrá una más. Pero el bueno de Andrea tiene una cuenta pendiente, una gran cuenta: la Euroleague. Hasta hoy no ha jugado unos Playoffs y este es reto mayúsculo para los chicos de Trinchieri. Todavía es muy pronto para calificar al Brose Basket ni siquiera como candidato a jugarlos; pero no cabe duda que estar rondando el 50% en victorias de momento les alienta para intentarlo con el mejor de los ánimos.

Andrea Trinchieri (foto:Euroleague.net)

Tres victorias consecutivas muy ajustadas

Una de las características del Brose Basket durante las pasadas Euroleagues ha sido sus altas prestaciones a la hora de jugar en su cancha del Brose Arena. Este año de momento deben mejorar en ese aspecto. Hasta hoy han logrado sólo 1 victoria de las 3 que tienen. Pero continúa viva la máxima de que lograr llevarse la victoria de tierras alemanas es muy difícil. De momento han logrado ganar en Málaga y en la muy complicada pista del Estrella Roja y en casa frente al Baskonia. La diferencia máxima de sus victorias ha sido de tan sólo 6 puntos, de lo cual nos habla del alto grado de competitividad de los de Trinchieri.

Video of Highlights: Crvena Zvezda mts Belgrade - Brose Bamberg

“Big Three” particular: con Hickman, Radosevic y Rubit se vive mejor

Todo equipo que se preste, y más en una competición tan exigente como la Euroleague tiene su “Big Three” particular. En el Brose Basket cuentan con el base americano Ricky Hickman, el alero americano Agustine Rubit y el pívot croata Leon Radosevic. Entre estos tres jugadores llevan el peso del equipo. El Brose Basket valora por encuentro 76.16 tantos y anota 74 puntos. El “Big Three” particular valora 35.3 tantos y anota 33.2 puntos por partido.

Hickman (Foto: Euroleague)

Esta semana tenemos doble jornada de Euroleague. Los de Tranchieri reciben a un Barcelona que todavía tiene que definir su destino en la presente Euroleague y viaja a tierras italianas para enfrentarse a un débil AX Armani Milano que quiere abandonar las últimas posiciones de la clasificación.