Daño colateral de las 'ventanas FIBA': Mediaset anuncia que no retransmitirá a España

Un giro más en los acontecimientos que rodean las 'ventanas FIBA'. Poco después de que la FEB anunciara la convocatoria definitiva para los primeros partidos, en la que no hay jugadores de NBA ni Euroliga, la televisión entró en juego.

Mediaset España, tenedora de los derechos de retransmisión del Mundial 2019, ha puesto de manifiesto su disconformidad y asegura que no retransmitirá ninguna de las fases (ni la previa ni la final) de este campeonato.

Éste es el comunicado que lo anuncia:

Cabe resaltar que Mediaset habla de no retransmitir, no de renunciar en ningún caso a los derechos que posee por contrato. Es decir, que salvo que la situación se reconduzca, a la Selección Española no se la podrá ver por televisión.