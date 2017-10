Dzanan Musa: un proyecto de estrella a la sombra de Luka Doncic

Dzanan Musa nació el 8 de mayo de 1.999. Como si fuera un presagio, su llegada al mundo fue poco más de dos meses después de la de Luka Doncic (28/02/1.999) y desde aquella parece que va un par de pasos por detrás del esloveno. Claro que eso no es porque este fantástico escolta/alero bosnio de 2.03 vaya retrasado o no esté destacando sobremanera tanto en su selección como en su equipo, si no porque el jugador del Madrid está brillando a un nivel tan superlativo que obnubila todo lo demás. El resplandor del sol no nos deja ver las estrellas.

-Oye, has visto al chaval bosnio, Musa? Ayer le hizo 17 de valoración en 15 minutos contra Andorra.

-No se tío, yo aún sigo flipando con los 41 de Doncic contra Milán. ¡Si es que lleva 31,33 de media en los tres primeros partidos de Euroliga! ¿Y es bueno el Musa ese?

Esta podría ser una conversación entre dos aficionados al baloncesto que no estuvieran muy al tanto de los torneos de selecciones inferiores, porque alguien que haya seguido esas competiciones es imposible que no conozca a Musa. O que siga habitualmente los artículos de nuestra página en los que el joven bosnio ha sido un tema recurrente. Contestando a la pregunta de nuestro interlocutor imaginario: Si, Dzanan es bueno, muy bueno, increíblemente bueno.

Y todos deberían verlo jugar. Cuando salta a la cancha, a pesar de su bisoñez, se siente el dueño de la pista y lo transmite. Sube el balón, pide a sus compañeros veteranos que lo vengan a bloquear, aparece en cada rebote, se juega tiros como si fuera la estrella y parece que flota por la pista destilando clase y personalidad. Todo eso lo añade a una gran capacidad de salto y una gran plasticidad en sus mates. Se nota que está acostumbrado a ser la estrella y mandar en las categorías inferiores.

Dzanan Musa con la absoluta de B&H/FIBAEurope

El historial de Dzanan Musa en categorías de formación es sencillamente impresionante:

-2014: Máximo anotador del Eurobasket U16 con 23 puntos por partido.

-2015: Mvp, campeón, máximo anotador y máximo asistente del Eurobasket U16 con 23.3 puntos, 9 rebotes y 6.3 asistencias por partido.

-2016: Máximo anotador del Eurobasket U18 con 20.2 puntos, 6.8 rebotes y 3.3 asistencias. Máximo anotador y mejor quinteto del Mundial U17 con 34 puntos, 8.1 rebotes y 3 asistencias.

Sus números son impresionantes, siendo el máximo anotador de todo campeonato que juega, y promediando 34 puntos en el Mundial del 2016. Pero es que además ha hecho algunas "barbaridades" puntuales, como cuando anotó 50 puntos contra China en el mencionado torneo.

Video of 50 Points! Dzanan Musa's historic performance v Chinese Taipei

Y este verano ha trasladado esas barbaridades al equipo de los "mayores", como los 32 puntos en 26 minutos que anotó en el torneo pre-clasificatorio para el Mundial con la selección absoluta de Bosnia. Fue el segundo máximo anotador con 22.8 puntos y dando espectáculo partido tras partido.

Video of Dzanan Musa 32 points vs. Slovakia - European Pre-Qualifers

A la vista de este historial parece mentira que no estemos hablando todo el día de Musa en las conversaciones sobre baloncesto europeo y sobre futuras estrellas europeas en la NBA. Los motivos ya los hemos explicado: Doncic, Doncic y Doncic. Al esloveno ya lo daban como número uno del draft en algunas previsiones, que seguramente aumentaran tras lo visto esta semana, pero es muy posible que Dzanan se cuele también entre los 10 primeros, y más si como parece va yendo a más en su papel en Cedevita a lo largo de la temporada.

El efecto Doncic nos puede hacer pensar que es fácil destacar en competiciones europeas con solo 18 años, pero lo de Luka es algo absolutamente excepcional como demuestran las palabras de Spanoulis "un jugador como Doncic sale cada 50 años" o Scariolo "lo de Doncic con 18 años me hace frotarme los ojos". Y desde luego promediar en Eurocup 12 puntos, 4'7 rebotes y 14'3 de valoración también es algo excepcional, como también lo es anotar 12 puntos en 15 minutos ante defensores expertos como Jaka Blazic con la mayoría de edad recién cumplida.