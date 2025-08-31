Era un secreto a voces, pero ya es oficial: uno de los prospects más interesantes de la Liga Endesa ha decidido dar un giro inesperado a su carrera y poner rumbo a la NCAA. A sus 22 años, el jugador abandona el BAXI Manresa, club en el que ha militado las últimas cinco temporadas. La noticia se ha confirmado en los últimos días de agosto, pese a que el jugador tenía contrato en vigor hasta el verano de 2026. Su marcha abre una nueva etapa en su trayectoria, apostando por la experiencia universitaria en Estados Unidos como trampolín hacia una posible candidatura al Draft de la NBA.

Musa Sagnia se compromete con los Wofpacks de NC State

El ala-pívot gambiano Musa Sagnia cierra su etapa en Manresa tras cinco temporadas y, a sus 21 años, emprende una nueva aventura en Estados Unidos. Su destino será Raleigh, en Carolina del Norte, donde se unirá a los Wolfpack de NC State, equipo que afronta su primera temporada bajo la dirección de Will Wade.

Desde hacía meses se conocía el interés del jugador en dar el salto a la NCAA, y en los últimos días se ha concretado el acuerdo con la universidad miembro de la Atlantic Coast Conference. Con su fichaje, Sagnia busca un nuevo impulso en su carrera, ahora en una de las conferencias de NCAA más exigentes del país.

Sagnia promedió 3.8 puntos y 3.1 rebotes en 33 partidos con Baxi Manresa la pasada temporada, bajando a 3 puntos y 2.9 rebotes en 12 partidos en BCL. NC State adquiere un interesante joven de ACB, en un verano repleto de salidas de españoles dirección a Estados Unidos, para su roster en una operación que parecía cerrada desde hacía semanas. Ayudará a Ven-Allen Lubin y Scottie Ebube, comandados por la dirección en pista de Jordan Snell, Paul McNeil y Quadir Copeland.

OFFICIAL: Will Wade, Head Coach, NC State Men’s Basketball. pic.twitter.com/czLEXyLWpA — NC State Men's Basketball (@PackMensBball) March 23, 2025

NC State llegó a la Final Four de NCAA en 2024

Bajo el mando de Kevin Keatts, los Wolfpack alcanzaron la Final Four de la NCAA en 2024, donde cayeron en semifinales frente a Purdue por 50-63. Sin embargo, en la temporada 2024-25 el equipo quedó fuera del March Madness, lo que ha llevado a NC State a reforzar su plantilla con reclutas de peso como Zymicah Wilkins y Matt Able. A ellos se suma la incorporación destacada de Musa Sagnia, que llega procedente de la Liga Endesa para aportar físico y experiencia internacional.