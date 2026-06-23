Pasó por el Real Madrid y ahora da el salto a la NCAA: ficha por un programa top

Todo apunta a que la próxima temporada será la que más jugadores españoles reúna en la NCAA. Con la offseason entrando en su fase decisiva, los últimos talentos nacionales siguen encontrando destino en el baloncesto universitario estadounidense. Hace apenas unos días fue Hugo López, jugador de Estudiantes, quien se comprometió con South Carolina. Ahora, una de las universidades más potentes del país ha cerrado la incorporación de otro joven español.

Gildas Giménez, del Real Madrid a NCAA

Su camino ha sido diferente al de la mayoría de los españoles que han dado el salto a la NCAA. Gildas Giménez, formado en la cantera del Real Madrid, optó el pasado año por trasladarse primero a Estados Unidos para completar una etapa previa en el baloncesto de instituto antes de comprometerse con una universidad.

La apuesta no pudo salirle mejor. El alero, nacido en Burkina Faso y con nacionalidad española, firmó una temporada sobresaliente en cuanto a resultados y cerró el curso conquistando dos de los títulos más prestigiosos del baloncesto de formación estadounidense: el Chipotle Nationals, el campeonato nacional de High School, y el EYBL Championship.

Ahora, a sus 19 años, Gildas Giménez da el salto definitivo a la NCAA. Según adelantó DraftExpress, el alero español se compromete con St. John’s, el histórico programa dirigido por el legendario Rick Pitino.

Con su incorporación, los Red Storm completan las 15 plazas de su plantilla para la próxima temporada 2026–27. Además, Giménez se convierte en el octavo jugador internacional del roster de la universidad neoyorquina, uno de los proyectos más ambiciosos de la Big East de cara al próximo curso.

Alero top en categorías inferiores con España

Giménez mostró su mejor versión con la selección española en categorías de formación. En el FIBA U18 EuroBasket 2025 fue una pieza importante en la conquista del oro, firmando medias de 8,4 puntos, 3,7 rebotes y dos acciones defensivas (1,3 tapones y 0,7 robos) por encuentro, además de un notable 51,1% en tiros de campo.

Dos años antes ya había sido uno de los referentes de la generación campeona en el FIBA U16 EuroBasket 2023. El interior español terminó como el segundo máximo anotador del equipo con 14,4 puntos por partido, a los que añadió 6,6 rebotes de media y un 50% de acierto en el lanzamiento.

Plantilla internacional liderada por Quinn Ellis

St. John’s afrontará la próxima temporada con el objetivo de conquistar su tercer título consecutivo de la Big East y consolidarse como uno de los grandes aspirantes al March Madness. Para ello contará con un quinteto inicial de enorme nivel formado por Quinn Ellis, Ian Jackson, Tounde Yessoufou, Donnie Freeman y el portugués Rubén Prey, formado en la cantera del Joventut Badalona.

El roster de los Red Storm destaca por su marcado carácter internacional, una seña de identidad que vuelve a repetirse en un equipo construido para competir por todo a nivel nacional.