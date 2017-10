Panathinaikos Superfoods Athens: El reto, volver a la Final Four tras 5 años de ausencia

La última vez que estuvieron entre los 4 mejores fue en 2012

Desde entonces, malos resultados y cambios radicales en la plantilla. Xavi Pascual puede ser el siguiente... o el que cambie el rumbo del club

Pabellón: OAKA (19.250 espectadores)

Desde que perdiera el partido de consolación de la Final Four de 2012 ante el Barcelona, el Panathinaikos no ha vuelto a estar entre los cuatro mejores de Europa. Una racha demasiado larga para el equipo que ha sido 6 veces campeón de la competición. Xavi Pascual llegó el año pasado y realizó una gran temporada, en la que finalizaron cuartos en la fase regular de la Euroleague, aunque perdieron en cuartos de final por un contundente 0-3 (ante el campeón Fenerbahçe). Una nueva decepción en la competición que se le atraganta al equipo verde (ganaron Liga y Copa al Olympiakos) y que han decidido afrontar apostando cambiar la cara del equipo.

El Panathinaikos ha pecado en las últimas temporadas de ser un equipo con muchas dificultades para ver el aro. Un baloncesto aburrido, con el que ni los aficionados ni los resultados congeniaban. Han confiado en Xavi Pascual para formar un nuevo equipo que, manteniendo el buen nivel atrás, se convierta en uno de los mejores equipos a nivel de ataque. Cambian a Adams por Lekavicius en la posición de base y, aunque parece que el cambio desfavorece, se hacen con una de las grandes promesas europeas y un jugador de equipo, que deje a Calathes a los mandos. La temporada pasada, Pascual optó por jugar con los dos bases y ello les eclipsaba. Esta vez, los roles están más definidos.

La apuesta de nuevo por el material griego está surtiendo efecto. Tanto, que han tenido que ceder a Vassilis Charalampopoulos (97, MVP del último Europeo Sub20) al PAOK ante el overbooking de interiores helenos. No solo han mejorado, sino que tienen base sólida para crecer. Esta temporada puede ser la primera piedra en el camino de la vuelta del Panathinaikos a la élite.

Nº Jugador POS ALT AÑO 0 Chris Singleton Pivot 206 1989 3 K.C. Rivers Alero 196 1987 11 Nikos Pappas Escolta 195 1984 12 Marcus Denmond Escolta 191 1990 14 James Gist Ala-Pivot 206 1986 15 Ian Vougioukas Pivot 211 1985 19 Lukas Lekavicius Base 183 1994 22 Kenny Gabriel Ala-pívot 203 1989 23 Zach Augustine Ala-pívot 208 1993 24 Matt Lojeski Escolta 198 1985 33 Nick Calathes Base 198 1989 43 Thanasis Antetokounmpo Alero 201 1992 44 Dinos Mitoglou Ala-pivot 210 1996

DIRECCIÓN DE JUEGO: Una de las parejas más complementarias del baloncesto europeo. Han apostado por Lukas Lekavicius (94), que el curso pasado firmó unos interesantes 8,5 puntos y 3,5 asistencias en el Zalgiris. Un base eléctrico, con buen tiro exterior, que saldría desde el banquillo para dar esa marcha más que necesitó el equipo la temporada pasada. En el lado opuesto, Nik Calathes volverá a ser el timón. Se sigue esperando que el base encuentre la regularidad y lleve, por fin, a su equipo a la Final Four. Viene de realizar un gran Eurobasket (13,6 puntos, 3,4 rebotes y 5 asistencias) aunque sigue teniendo unos pobres porcentajes desde el tiro (33% en triples, 46% en tiros libres) que le hacen ser muy irregular. Tiene 28 años, tiene que ser su temporada.

JUEGO EXTERIOR: A priori, una combinación con muchas variantes. Le ganaron al Barcelona la lucha por Matt Lojeski, que deja el Olympiacos rumbo al eterno rival. Uno de los mejores tiradores de la Euroliga (43% en triples) que, además, aporta un plus en defensa, pudiendo defender a jugadores más grandes que él. Compartirá la posición de “3” junto a Thanasis Antetokounmpo. El ex de Andorrra da un paso más en su carrera y se ha ganado un hueco en la Euroliga. Ahora, le toca asentarse. Al igual que su hermano, tiene un físico privilegiado que le permite hacer, casi, de todo. Si mejora su capacidad para tirar, podría ser uno de los aleros más peligrosos de la competición.

La tercera cara nueva del renovado juego exterior verde es Marcus Denmond, escolta que podría ser la revelación por su gran capacidad anotadora. Con todos ellos, siguen K.C. Rivers y Nikos Pappas, del que, al igual que Calathes, espera dar un paso adelante este curso. En el Eurobasket fue de más a menos: 20 puntos en el estreno y apenas 5 minutos en el último partido. Será su cuarta temporada en el equipo. Rivers es una apuesta segura: buen tiro exterior, sólido atrás y con una gran capacidad para sumar fuera de los focos.

JUEGO INTERIOR: : Singleton y Gist volverán a aportar espectáculo en el OAKA, formando una de las parejas más atléticas de la competición. Con ellos, Kenny Gabriel, peor defensor, pero con un gran tiro exterior. Por dentro apuestan (firmó por una temporada) por el pivot Zach Augustine (24 años) que viene de promediar 10 puntos y 5,2 rebotes con Miami Heat en la Summer League de Las Vegas. El griego Dinos Mitoglou vuelve a su país después de temporadas en la NCAA. Con West Forest, promedió 9,3 puntos y 5,4 rebotes con un 34% en triples. Puede jugar tanto de 4 como de 5. Su compenetración con Augustine es clave para que ambos sean los fichajes clave de este equipo. También vuelve Ian Vougioukas después de 5 temporadas. Pivot rocoso que cierra en juego interior realmente peligroso.

LA ESTRELLA: Nik Calathes. Es el alma de este equipo y aún no ha respondido a la enorme expectación tras su vuelta de la NBA hace dos temporadas. Su capacidad defensiva es clave en el sistema de Pascual, que debe encontrar el ritmo de juego que haga que el equipo mejore su nivel en ataque, la gran losa de las últimas temporadas. Calathes es, probablemente, el base más físico de la Euroleague pero también uno de los más irregulares. Su mejora pasa por mejorar el lanzamiento exterior y, sobre todo, ese 49% en tiros libres.

LA APUESTA: Konstantinos Motoglou. Es un fruto más de la camada de jugadores europeos que emigran hacia Estados Unidos. Después de tres temporadas en la NCAA, vuelve a Europa capa curtirse, ¿antes de ¿la NBA? Tiene solo 21 años y encabeza una nueva camada de jugadores griegos (Papagiannis, Dorsey, Charalampopoulos) que da miedo pensar a dónde pueden llegar. Mitoglou es un interior que ha conseguido transformarse en un ala-pivot de gran arsenal. Desde sus 2,11, cuenta con un gran lanzamiento exterior y es capaz de poner el balón en el juego con gran facilidad. En Estados Unidos ha dado el salto físico que le hacía falta para asentarse en una Euroliga en la que no tiene pinta que durará mucho tiempo.

