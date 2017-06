Review: Adidas Dame 3

​¿Os he dicho ya que el Boost es uno de los mejores sistemas de amortiguación que he probado en mucho tiempo? Pues bien, siendo así, tenía muchas ganas de probar algún modelo de Adidas sin Boost. Sé que suena fatal, pero sabiendo que se trata de la tecnología estrella de la marca y que la han incorporado a tantos modelos, incluso a algunos clásicos, tenía curiosidad por saber si el otro gran sistema de amortiguación de Adidas, el Bounce, seguía funcionando, o si le habían dejado de prestar atención para centrarse en el Boost que tantas alegrías les está dando.

Respuesta corta: el sistema Bounce funciona. No voy a decir que sea mejor que el Boost, pero sí que no tiene nada que envidiarle. La pisada con las Dame 3 es mullida y muy cómoda, y la zapatilla responde con mucha solvencia y reactividad.

Adidas Dame 3

Con un diseño de caña baja, el upper de las Dame 3 combina la malla sintética FUSEDMESH sin costuras con el neopreno presente en la zona del collar. No tiene lengüeta, pero lo más llamativo son sin duda los refuerzos laterales, con perforaciones que permiten realizar múltiples combinaciones de lazada para un mayor o menor ajuste, según las exigencias de cada jugador. Le dan un aspecto algo cuadriculado que no me termina de convencer, pero resulta muy interesante jugar con las diferentes formas de atarte las Dame 3 hasta encontrar la que más se adapte a tu estilo de juego, o bien la que te parezca más elegante.

Los refuerzos laterales de las Dame 3 permiten múltiples combinaciones de lazada

La zapatilla transpira muy bien, y la zona del talón está reforzada con una pieza de TPU para aportar estabilidad. Por si fuera poco, en esta misma zona la mediasuela se alza algunos centímetros para aportar un extra de sujeción.

Y si hablamos de la mediasuela, encontramos Bounce en el talón y el antepié, reforzado en la zona media y delantera por una goma de mayor densidad para garantizar una buena coordinación entre ambas zonas. El resultado es espléndido, y a nivel de amortiguación, las Dame 3 son eficaces y muy reactivas. No sólo absorben los impactos de forma efectiva, sino que aportan una buena capacidad de impulso. Ni que decir tiene que no esperaba semejante nivel de amortiguación en la signature de un jugador cuya posición habitual en la cancha es la de base. Las Dame 3 se revelan como una opción muy sólida tanto para jugadores exteriores como para interiores, ya que cumple perfectamente con los niveles de sujeción, estabilidad y amortiguación que demanda el juego en la zona.

Repito: No es Boost, pero funciona igual de bien.

Tecnología Bounce en la mediasuela

La suela de las Dame 3 tiene un diseño multidireccional muy interesante que redunda en la tracción. Combinado con el material Bounce de la capa superior, la suela cumple su función con creces. Lo que más me llama la atención es el corte redondeado en la parte interior, y más abrupto en el exterior, diseñado para soportar los cortes rápidos y los movimientos eléctricos del juego en el perímetro.

Detalle de la suela de las Adidas Dame 3

En definitiva, las Dame 3 se erigen como un modelo que debería pertenecer al segmento de la gama media, pero que despunta sin complejos y puede compararse con algunas de las zapatillas de alta gama más cotizadas —y también más caras—. Si buscas unas buenas zapatillas de baloncesto y no te apetece gastarte los más de 160 euros que cuestan las Harden Vol. 1 o las D Rose 7, Adidas te ofrece una opción más que razonable con las Dame 3.

Si te decides a probarlas, no olvides dejarme un comentario.