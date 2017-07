Review: Nike KDX

Después del buen sabor de boca que dejó la anterior signature de Kevin Durant, iba a resultar muy difícil superarla. Las KD9 eran cómodas, ligeras y disponían de uno de los mejores sistemas de amortiguación del mercado. ¿Cómo mejorar algo así?

En Nike, bajo la premisa «Si algo funciona, no lo toques», han creado una digna sucesora de las KD9. Respetando la mediasuela y el sistema de amortiguación Zoom Air articulado en toda la suela, han volcado sus esfuerzos en mejorar el upper, y francamente, el resultado final es muy positivo.

Nike KDX

bastante más cómoda que su predecesora. La lengüeta y el collar son elásticos, por lo que introducir el pie en la zapatillas resulta infinitamente más fácil que en las KD9, Si en las KD9 el upper presentaba una combinación de malla textil y Flyknit, en las KDX se ha utilizado únicamente hilo Flyknit, consiguiendo una construcción flexible en algunas zonas y rígida en otras que resulta muy liviana y. La lengüeta y el collar son elásticos, por lo que introducir el pie en la zapatillas resulta infinitamente más fácil que en las KD9, como ya señalé aquí

Detalle del upper de las KDX

El detalle más llamativo es el diseño de la cordada. Las KDX prescinden de complicados sistemas de sujeción de otros modelos y lo encomiendan a los gruesos cordones que llegan hasta la mediasuela, anclando el pie a ella y logrando que, cuando los aprietas, el pie quede adherido al Flynkit. En definitiva, un ajuste muy ceñido, de gran firmeza y con una mayor capacidad de transpiración que el modelo anterior.

El Swoosh aparece en un refuerzo textil en la parte trasera, y el talón está apuntalado con una pieza rígida en el interior, proporcionando una estabilidad bastante decente. Un diseño de caña baja sin florituras y que promete grandes cosas, sobre todo cuando empiecen a aparecer nuevos colorways que expriman las posibilidades del Flyknit.

Suela y vista trasera de las KDX

Respecto a la mediasuela, y a la espera de las bondades del nuevo sistema Nike React, la amortiguación de las KDX es la mejor de todos los modelos de baloncesto de Nike, sólo comparable a la de las Jordan XXXI. El Zoom articulado en toda la mediasuela proporciona una pisada mullida y muy segura, y absorbe los impactos con mucha solvencia, Además, la mediasuela recupera su forma con rapidez, por lo que la capacidad de reacción que proporcionan las KDX las hacen muy apropiadas para jugadores rápidos y de perímetro. A esto ayuda el dibujo de la suela, que aporta una buena capacidad de tracción y un buen agarre.

Las KDX presentan una unidad Zoom Air articulada en toda la mediasuela.

Uno de los detalles de las KD9 que no terminaba de convencer a muchos jugadores era la cámara de aire visible. En Twitter algunos me habéis expresado vuestro temor a que la durabilidad de la zapatilla se vea comprometida por este diseño, que puede desgastarse y romperse mucho antes que otros sistemas de amortiguación. Pues bien, ya no tenéis que preocuparos, ya que Nike ha lanzado una versión de las KDX que no tiene la cámara de aire a la vista, y por tanto, podréis forzarla sin miedo a que la cámara reviente y os quedéis sin zapatillas. Es de agradecer que la marca se preocupe de estos detalles, ya que las KDX son unas zapatillas muy completas y es una lástima vetarlas por un detalle tan nimio como que la cámara esté a la vista. Así pues, hay opciones para todos los gustos.

Versión de las KDX sin la unidad Zoom Air visible

Si las KD9 eran la constatación de que las zapatillas de Kevin Durant habían dado un salto de calidad, las KDX refuerzan esa impresión y se desmarcan con un diseño y unas prestaciones de altos vuelos que las convertirán, sin duda, en una de las zapatillas de la temporada. Si os decidís a probarlas, no olvidéis hacerme llegar vuestras impresiones.