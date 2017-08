Carlos Delfino refuerza la pretemporada de Baskonia

El argentino es el más destacado entre varios ilustres que harán la pretemporada con diferentes equipos sin tener contrato para la 2017/2018

Pedro LLompart estará en la pretemporada de Valencia Basket

Carlos Delfino reforzará la pretemporada de Baskonia. Su incorporación será el próximo lunes.

No cabe duda de que es un auténtico lujo contar con uno de los miembros destacados de la Generación Dorada de Argentina y con un gran historial NBA a sus espaldas. Tras un calvario de más de tres años por culpa de una grave lesión en su pie derecho, Delfino volvió a sentirse jugador con su selección hace poco más de un año.

La historia de ese retorno y de su titánica lucha por volver nos la contaba Simón Ruiz en este fantástico artículo: Carlos Delfino, el ave fénix de Río 2016

En sus buenos momentos, el tirador argentino fue objeto de deseo de los mejores clubs de la Liga Endesa y falto poco para su fichaje por el Real Madrid de Scariolo. También se le relacionó en varias ocasiones con los vitorianos, que ahora lo traen como refuerzo para la pretemporada, seguramente con el aval de su amigo, compañero y ahora entrenador, Pablo Prigioni. Quizás esta sea la ocasión para retomar esa historia de amor, ahora ya en la madurez, y no cabe duda de que sería una gran noticia para el baloncesto que Carlos estuviera en condiciones de ser fichado por un equipo de Euroliga. Un jugador como él, y más tras el casi milagro que ha supuesto su vuelta a las canchas, merece acabar su carrera jugando al más alto nivel y que mejor sitio que hacerlo donde triunfaron varios de sus compañeros de esa maravillosa Generación Dorada.

Video of Carlos Delfino's posterizing dunk on Durant!

La situación de Delfino tiene similitudes con la de Erazem Lorbek, del cual informábamos hace dos días que había firmado también un contrato de un mes con Dinamo Sassari, intentando volver al baloncesto de alto nivel, tras otro tortuoso camino provocado por las lesiones como en el caso del argentino.

Otros ilustres de la Liga Endesa como Pedro Llompart, Nacho Martín y Juanjo Triguero también han firmado contratos para reforzar las pretemporadas de Valencia Basket, Montakit Fuenlabrada y Tecnyconta Zaragoza respectivamente. En este caso, no se trata de una vuelta al basket tras largas lesiones, si no de veteranos jugadores que aún no han encontrado acomodo en ninguna plantilla. En cualquier caso, también es un lujo poder tenerlos en pretemporada, aportando su trabajo y veteranía a la espera de encontrar una oferta adecuada para seguir haciéndonos disfrutar en las canchas.