La vuelta a la Liga Endesa nunca es tarea sencilla, y mantener la categoría en el primer año tampoco lo es. Hasta hace unas pocas semanas, parecían sentenciadas las dos plazas de descenso directo a la Primera FEB, ocupadas por equipos con situaciones tanto deportivas como extradeportivas complicadas. Ambos han cambiado ya de entrenador. En uno de ellos, la apuesta ha dado frutos, y ahora sueñan con abandonar las posiciones de descenso. La energía del equipo ha cambiado, y la afición empieza a creer que es posible.

San Pablo Burgos: Volver nunca ha sido un viaje fácil

Su presencia en la Liga Endesa es una buena noticia para todos los aficionados españoles. Con grandes éxitos en su etapa anterior en la élite del baloncesto nacional, como el campeonato de la Basketball Champions League, Burgos se convirtió en sinónimo de baloncesto y de un gran ambiente en su Coliseum. Tras caer a la Primera FEB, la figura de Bruno Savignani fue clave para devolver la ilusión, recuperar la competitividad y lograr el regreso a la Liga Endesa. Sin embargo, el inicio de temporada no fue el mejor.

Tras la marcha de Bruno y la llegada de Porfirio Fisac, las cosas han cambiado. La incorporación de Ethan Happ ha sido decisiva, y el equipo, liderado por Gonzalo Corbalán, ha encadenado dos victorias consecutivas que acercan rápidamente la permanencia. Su ventaja en el average de los duelos directos es un punto a su favor, pero la sensación de que pueden competir contra cualquiera ha dotado al equipo de una energía a corto plazo extremadamente necesaria para afrontar el reto con garantías. Antes de terminar la primera vuelta, tres desafíos con acento catalán esperan a los burgaleses: Joventut y Barça en casa, y la visita al Barris Nord, un duelo clave para el equipo de Fisac.

Jhivvan Jackson: el faro que nunca se apaga

Si hay un jugador que marca la diferencia en este San Pablo Burgos, ese es Jhivvan Jackson. El escolta puertorriqueño ha sido el más regular tanto en las derrotas como en las tres victorias conseguidas por los burgaleses. Con la colaboración de Corbalán y el recién llegado Ethan Happ como impulso colectivo, Jackson ha debutado en la Liga Endesa con un impacto inmediato: 16,1 puntos por partido, 3,6 asistencias y más de 2 rebotes. Su rendimiento ha sido determinante en un equipo que lucha por mantenerse en la máxima categoría, demostrando la importancia de acertar con la figura del extracomunitario.

Otro factor clave en los equipos que buscan la permanencia es la productividad del bloque nacional. Ahí Burgos todavía tiene margen de mejora, especialmente tras la lesión de Dani Díez, que ha dejado al equipo sin suficiente aportación de su plantilla local. Nzosa todavía no ha dado el paso necesario para consolidarse en la ACB. Quien sí ha sido fundamental en estas victorias es Pablo Almazán. El granadino ha aportado entrega y energía, tanto desde el banquillo como en pista, cualidades imprescindibles para un equipo que lucha por salvar la categoría.