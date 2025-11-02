En las últimas temporadas, especialmente en el mercado de verano, Baskonia ha tenido multitud de operaciones que se han llevado a cabo entre fichajes y salidas. Uno de los jugadores que más rendimiento dio en anteriores campañas se ha vuelto a ver las caras con el conjunto vasco, lamentando la forma de su salida del club, donde considera que pudo haber seguido más años con un rol creciente dentro del equipo.
La salida de Giedraitis de Baskonia y una renovación que no llegó
Rokas Giedraitis puso fin a su etapa en el Baskonia en el verano de 2023 tras tres temporadas en el club vitoriano. El alero lituano, que no tuvo oferta de renovación por parte del club vitoriano, disputó más de 200 partidos con la camiseta azulgrana, cerrando su ciclo en el Buesa Arena sin títulos pero con un rendimiento notable y con el cariño de la afición.
En su regreso a la que fue su casa con La Laguna Tenerife, Giedraitis ha concedido una entrevista a Noticias de Álava en la que ha hablado de su pasado baskonista y donde reconoce que esperaba renovar: “Yo pensaba que me iban a hacer propuesta, pero nunca llegó, así que no me quedó más remedio que buscar equipo. Nunca hubo nada y nunca me llamaron”.
La nueva etapa de Giedraitis en La Laguna Tenerife tras Baskonia
Tras su salida de Baskonia, Rokas Giedraitis emprendió una nueva etapa en el Estrella Roja de Belgrado, donde coincidió con Dusko Ivanovic y permaneció durante dos temporadas. Aunque el propio jugador ha reconocido que tuvo ofertas de otros clubes, la propuesta de los serbios le convenció por la confianza del técnico y la oportunidad de seguir compitiendo en Euroliga: “Dusko me conocía bien y sabía cómo podía aprovechar mi juego. Fue una decisión sencilla porque necesitaba estabilidad y un lugar donde seguir creciendo”.
Ahora, en su primera temporada con La Laguna Tenerife, Giedraitis vive un momento dulce, siendo importante y con promedios de 11,3 puntos y 4,5 rebotes en ACB. El lituano ha asegurado estar disfrutando de esta etapa: “No poder seguir en la Euroliga fue un golpe, pero sinceramente, no hay mejor sitio para mí en este momento que Tenerife. Estoy feliz, mi familia también, y eso se nota en la cancha”.