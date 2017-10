Doornekamp, Green y Sastre dan a Valencia la victoria ante un competitivo Iberostar Tenerife

Nico Richotti: “Parece que cuando vienen los equipos grandes aquí son los que juegan en casa. Sinceramente no creo que hayamos tenido un arbitraje justo porque Valencia pega mucho y no hubo la misma vara de medir.''

''Igual dentro de un rato digo que no fue así pero ahora mismo estoy caliente, no me gusta perder. El años pasado nos sobrepusimos a estas cosas, tenemos que jugar al baloncesto y no pensar en los árbitros”

“Fue una pena muy grande. Hicimos un gran esfuerzo físico tratando de estar siempre en partido, pero nos faltó acierto y suerte. Siempre tenemos que dar esta imagen en casa, competir contra el que venga.''

Nenad Markovic: ''Doy la enhorabuena al Valencia Basket, pero también a mi equipo y a la afición. El partido se decidió en unos pocos detalles, hicimos un gran esfuerzo y nos penalizaron algunos errores, como dos simples bandejas.''

“Hemos hecho un buen partido, ante el campeón. Tenían bajas pero cuentan con un gran equipo, me quedo con el esfuerzo de todos”

Txus Vidorreta: “Mi agradecimiento al Iberostar Tenerife, a su afición y a toda la Isla. Les deseo mucha suerte, están llamados a competir por grandes cosas”.

“Ha sido un partido muy igualado. Solo sacamos tres puntos de ventaja al descanso, y creo que es lo que nos salvó, ellos fueron mejores en la primera parte.

“Hubiera sido para dos tiros. No vi bien la jugada, pero con tres puntos a favor quizá no hubiese sido tan decisiva como parece”.