Valencia Basket fue demasiado talento y equipo para el Real Betis (80-90)

EL TRIPLE TARONJA MARCA LAS DISTANCIAS: El Valencia Basket no tuvo un partido cómodo, lo que no se contradice con que lo dominara en gran parte. El vigente campeón inició su revalidación del título con momentos titubeantes, sin controlar el tiempo del partido, pero un parcial de 0-9 en el segundo cuarto (se pasó del 29-27 al 29-36) forjó un liderazgo en el marcador que no perdería. Lo hizo a través del triple, donde firmó un 52% de acierto, con distintos estiletes, aunque el más destacado fue Sam Van Rossom (4 de 4). En total, hasta 8 jugadores taronja lograron acertar desde el 6'75. Cuando el Real Betis Energía Plus hizo por acercarse, siempre caía alguna gota en froma de triple.