Tecnyconta Zaragoza bombardea a un Delteco GBC muy fallón y sigue en racha

Dura realidad para el GBC. Una vez disputada la 7ª jornada de la Liga Endesa, el Delteco GBC suma un balance de 2 victorias y 5 derrotas que no se corresponde con las buenas sensaciones del equipo durante el arranque liguero. El partido contra el Tecnyconta Zaragoza fue el primero que el grupo dirigido por Porfi Fisac no consiguió competir, sumó su 4ª derrota consecutiva y, unido a los resultados del resto de equipos de la zona baja, los puestos rojos empiezan a estar presentes en los retrovisores del cuadro donostiarra. No obstante, muestra del buen hacer hasta la fecha es que a pesar del 2-5 y la abultada derrota en Zaragoza, el Gipuzkoa Basket sigue teniendo un +/- positivo (+11).